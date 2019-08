Redaktøren i den røde stol: Elefanter spærrer man da inde

Hvor meget skal man have i belønning for at stoppe med at proppe verdens tungeste landdyr ind i transportvogne og køre dem rundt mellem 100 cirkuspladser på en sæson. Det er Cirkus Arena og staten i øjeblikket i gang med at finde ud af - og i mellemtiden står de tre elefanter, Djungla, Lara og Jenny, og venter i en stald i Slagelse.

Ifølge deres dyrlæge, Henrik Hagbard, har de det så elendigt, at han overvejer at melde dyrenes dårlige trivsel til politiet. Samtidig står Knuthenborg Safaripark med en invitation til 15 hektar mark, som elefanterne kan boltre sig på - det svarer til 20 fodboldbaner - og finansiering af et elefantanlæg, der vil koste et tocifret millionbeløb. Men ingenting sker.

Altså en klassisk situation, hvor et problem går i hårdknude, selv om løsningen ligger lige for.

For snart halvandet år siden besluttede den daværende regering sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti at forbyde elefanter i cirkus. Arena valgte klogeligt at tage elefanterne ud af drift allerede før loven var færdigbehandlet - formentlig i erkendelse af, at det er de færreste, der bryder sig om at se de stolte kæmper, der er bygget til at gå 50 kilometer om dagen, blive brugt til gyngestativer for letpåklædte damer i pailletkjoler. Vi er faktisk en del, der har boycottet cirkus i flere år af netop den grund.

Der er med andre ord intet, der forhindrer Arena i forsat at bruge elefanterne i forestillingen. Det er bare en type underholdning, der har et umiskendeligt snert af dårlig stil og mangel på respekt for dyrene over sig. Lidt som når man giver en bjørn en sjov hat og et strutskørt på og tvinger den til at køre på ethjulet cykel eller holder delfiner i betonbassiner, så folk kan komme at se dem slå saltomortaler. Det er en forældet og nedværdigende form for tidsfordriv og passer dårligt med den nye generations ønske om, at vi skal passe bedre på vores klode og de dyr, der lever på den.

Det er klart, at staten ikke bare kan beslaglægge elefanterne og sætte dem ud i Knuthenborg Safaripark. De er Arenas ejendom og kunne i teorien sælges til cirkusser i andre lande - hvis man ellers kunne finde et sted, hvor det er lovligt. Lande som Holland, Østrig, Belgien og Grækenland har for længst sagt stop for dyremishandlingen. Selv i Indien er det forbudt at læsse elefanter på togvogne og lastbiler og køre dem rundt i underholdningsindustriens navn.

Den løsning, der ligger lige for, er at finde ud af, hvor stor belønningen skal være for at opgive den forældede underholdningsform. Staten mener, at en kompensation for elefanterne på omkring fem millioner kroner er rimelig. Arenas cirkusdirektør, Benny Berdino, sagde i denne uge til Ritzau: "Vores absolutte smertegrænse er 20 millioner kroner, for vi skal jo også kompenseres for vores zoologiske anlæg, elefantstalde og alt muligt".

I virkeligheden er cirkusdirektørens belønning for at stoppe med at køre verdens tungeste landdyr rundt i transportvogne måske, at han får en del af sit publikum tilbage. Elefanternes absolutte smertegrænse ér i hvert fald overskredet. Det har vi dyrlægens ord for.