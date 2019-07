Redaktøren i den røde stol: De er skøre nede i EU - og hjemme hos Boris

Englands bedst betalte klummeskribent får, hvad der svarer til 41.000 kroner for at skrive en klumme som den her. Det tager ham halvanden time, og han skriver én hver uge. Eller det har han i hvert fald gjort indtil i tirsdags, da han blev valgt som partileder og Storbritanniens premierminister.

Boris Johnsons udvidelse af sit arbejdsområde fik dog ikke meget ros med på vejen af de danske aviser. I denne uge skummede lederne over med ord som "løgner", "populist", "klovn" og Berlingske konkluderede ligefrem, at "ingen har brug for Boris Johnson som premierminister". Politiken sammenlignede Boris Johnson med Donald Trump og skrev blandt andet: "Johnson har - ikke ulig USA's præsident, Donald Trump - bygget hele sin karriere på skamløs løgn og ekstrem selvpromovering".

Ekstra Bladets leder kaldte Johnson en "fantast", der mangler en konkret plan for at levere brexit - som han fastholder skal ske 31. oktober.

Samtidig dukkede alle Boris Johnsons skandaler og løgnehistorier op igen. En festlig parade, når man ser på underholdningsværdien, men bekymrende, når man tænker på, at Englands fremtid nu er lagt i hænderne på en mand, der har et diffust forhold til sandheden.

Det var for eksempel Boris Johnson, der i sin tid som EU-korrespondent fandt på historierne om standardmål for ligkister i EU, og at Europa ville forbyde rejechips, afskaffe britiske pølser, og stoppe salget af teposer. Oven i det skulle der, ifølge Boris Johnson, etableres et særligt bananpoliti til at kontrollere bananernes krumning og et hold EU-udpegede "sniffere" til at sikre, at "eurogylle" lugtede ens i alle medlemslande. Alt sammen det pureste opspind eller ubekræftede rygter.

Boris Johnson har senere forklaret, hvordan han i de år opdagede EU-stoffets potentiale: "Det var som at kaste sten over havemuren og høre fantastiske brag fra glashuset ovre i England. Alt, hvad jeg skrev fra Bruxelles, havde en helt utrolig, eksplosiv virkning på det konservative parti ... Det gav mig en sær følelse af magt," forklarede han i et interview med BBC i 2005.

Men Boris Johnson er ikke færdig endnu. Så sent som i sidste uge gik han på talerstolen ved et konservativt medlemsmøde i London med en plasticemballeret kippers og fortalte, at bureaukraterne i Bruxelles nu kræver at hver eneste vakuumpakke med kippers nu skal pakkes i is. Det viste sig også at være løgn.

Det er derimod interne britiske regler, der kræver isindpakning af kippers. Men om historien er sand, betyder åbenbart mindre for Boris Johnson, hvis bare den når frem til budskabet: De er skøre nede i EU.

Foreløbig har Boris Johnson nu mindst lige så god succes med at overbevise den danske medieverden om, at de er skøre ovre i England. Det kan han så skrive en klumme om, hvis han har lyst. Til 41.000 kroner.