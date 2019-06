Brudflader: Dan Jørgensen (S) går enegang, når han fredag i avisen Danmark fastholder Lindholm som udrejsecenter for kriminelle asylansøgere.

De Radikales Sofie Carsten Nielsen afviste forud for forhandlingerne med Mette Frederiksen fredag aften blankt at bruge 759 millioner kroner på øen. Hun understreger, at Socialdemokratiet selv har peget på alternativer til øen i Stege Bugt.

S vil ifølge Dan Jørgensen ikke droppe Lindholm for at lette forhandlingerne med jer - hvad siger du til det?

- Vi går til forhandlinger for at få en regering, vi kan holde af. Det er helt afgørende for os, at man ikke holder fast i symbolpolitikken og bruger 759 millioner kroner på et symbolpolitisk projekt. S hele tiden har sagt, at hvis der findes bedre ideer, skal vi se på dem. Det regner jeg med, at vi kan, og det er ikke Dan Jørgensen, som sidder og forhandler. Vi kommer med åbent sind for at få en regering, som kan holde og indfri de ambitioner og det håb, som er vakt hos danskerne nu, hvor strømmen er vendt.

Hvad ser I af alternativer til Lindholm?

- Vi har foreslået Sjælsmark. Det var ikke meningen, at der skulle være familier, og Sjælsmark er indrettet til netop det. Desuden er der mange asylcentre og billigere centre, som ikke skal renses for svinepest. Men den tager vi i forhandlingslokalet. Jeg tager det helt roligt med, hvad Dan Jørgensen løber rundt med. Det vigtigste er, at vi mødes i aften for at få en regering, vi kan holde af. Vi har en række krav om, at vi skal i en ny retning. Valget har handlet om det, og vi har fået et stærkt mandat. Vi ønsker, at det skal lykkes.

Ifølge Dan Jørgensen har S givet sig på kvoteflygtning, og hvad han kalder "de skøre symbolpolitiske ting" som de hårde forhold på Sjælsmark. Hvad betyder det ryk for jer?

- Det gjorde Venstre jo også, og det viser bare den falske præmis om, at det hele står fast, ikke holder. Der har været en folkelig efterspørgsel på de her punkter. At kunne servere et stykke broccoli og en kartoffel på værelset er ikke at rokke sig. Der er meget mere at forhandle om, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hvad betyder det, at I ligger til sidst i forhandlingerne med Mette Frederiksen fredag aften, hvor de andre partier har talt med hende?

- Det er vi bare glade for. Vi havde et gruppemøde sidst på formiddagen, hvor vi skulle tage imod en ny gruppe, så det passer os godt.

Hvordan ser du jeres styrkeforhold over for Socialdemokratiet?

- Vi har fået et godt valg og et stærkt mandat, og der er knyttet meget håb og mange forventninger til os. Tilliden til politikere har været dalende i mange år, men denne gang har mange mennesker, som ikke har interesseret sig for politik, stemplet ind og sagt, at vi skal i en anden retning. Det er ekstremt opmuntrende og selvfølgelig ekstremt forpligtende, siger Sofie Carsten Nielsen.

På den anden side står et styrket SF og Enhedslisten, som står fast på deres krav - hvad betyder det?

- Vi er enige om mange ting - for eksempel ikke at bruge 759 millioner kroner på et symbolpolitisk projekt. Alle har deres politikker, og vi forhandler med Mette Frederiksen, og hun forhandler med de andre. Det er helt, som det plejer.

Hvad betyder forhistorien omkring Det Sorte Tårn i 2011 og meldinger fra S om, at de ikke har brug for jeres mandater og så alligevel har det?

- Vi ønsker en regering, som vi kan holde af - ikke tovtrækkeri, som kan fortsætte. Vi ønsker et langtidsholdbart projekt, som bringer Danmark fremad. Derfor skal vi lære af historien. Den gentager sig aldrig helt, og vi kigger på, hvordan vi kommer frem mod det tydelige budskab fra dette valg: Et opgør med symbolpolitikken og et massivt krav om ikke bare ambitiøse klimamål, men klimahandling. Der er en forældre- og børnemobilisering som aldrig før - også om at vi skal behandle mennesker ordentligt uanset, hvor de kommer fra. Det er et fravalg af det værdiskred, vi har set de seneste 20 år. Ikke mange ting er magen til 2011, men magen til 2001 - men med omvendt fortegn. Vi har oplevet et skred, som er det modsatte af det, som skete dengang, lyder analysen fra Sofie Carsten Nielsen.