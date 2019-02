Professor advarer mod at tvinge den sidste arbejdsrest ud af syge mennesker: De mister deres selvværd, de føler sig stigmatiseret og de dør for tidligt.

- Spørgmålet er jo, hvornår man er slidt nok til ikke at kunne arbejde mere, og der indfører man nogle kriterier, som hele tiden strammes, mens man ikke lytter til, hvad den nedslidte selv oplever, siger Per H. Jensen.

Han mener, at murer Tommy Sørensen, som du kan læse om her på siden, er et typisk billede på det kontrolsystem, kommunerne har ført. Sådan en mand er der formentlig heller ingen hjælp til i de nye modeller for tilbagetrækning, som diskuteres på Christiansborg.

- Det har den konsekvens for disse mennesker, at de mister selvværdet, og de føler sig stigmatiseret. Siden jeg undersøgte det, er skruen strammet yderligere i forhold til at finde den sidste rest af arbejdsevne i mennesker, der føler, de er syge og ikke kan mere, siger Per H. Jensen.

Nedslidte arbejdere oplever, at de mødes af mistro og skepsis fra det system, der skulle hjælpe dem i en svær situation, og det kan ødelægge dem siger professor Per H. Jensen, der forsker i arbejde og arbejdsmarked ved Aalborg Universitet. Han peger på tendensen til at stramme skruen overfor nedslidte på arbejdsmarkedet, som har været udpræget siden førtidspensionsreformen i 2003. Konsekvensen er ganske alvorlig for dem, det går ud over, viser hans undersøgelser.

Man dør af det

Men ifølge professoren er der ikke grund til at være så skeptisk over for et menneske, der siger: Jeg er syg og dårlig, og jeg kan ikke mere:

- Det man kalder selvrapporteret helbred er faktisk en af de bedste indikatorer på, hvordan helbredet er. Det er kendt, at dem, der oplever, at de har det dårligt, dør tidligere, og man dør ikke, hvis man er sund og rask, siger Per H. Jensen.

Han mener, at det får alvorlige konsekvenser, når man bliver ved med at stramme kravene i stedet for at lytte til denne sårbare gruppe af nedslidte mennesker.

- Problemet er det her one-seize-fits-all pensionssystem, hvor man tvinger folk til at blive på arbejdsmarkedet, selv om de siger: Jeg kan ikke mere. Det dør man af. Der er allerede stor social ulighed i døden. De ti procent dårligst stillede dør ti år før de ti procent bedst stillede, og den ulighed kommer til at stige, når man tvinger folk til at blive længere på arbejdsmarkedet, end de kan, siger Per H. Jensen.

Han peger også på, at der er en ulighed i forhold til, om den nedslidte bor i den ene eller den anden kommune. - I de øvrige nordiske lande har man statslige ordninger, og derfor bliver alle behandlet ens, siger han.