Privat udlåner kontaktede Karen med psykisk sygt barnebarns gæld: Uforskammet og ulovligt

Karen Madsen fik et chok, da ukendte personer kontaktede hende for at opdrive hendes barnebarns gæld til en privat udlåner på lånetjenesten Primutu. Barnebarnet på 21 år lider af borderline og står i RKI, men det forhindrede hende ikke i at optage lån på Primutu, der formidler lån mellem private til op mod 100 procent i rente om måneden.

Gæld: 69-årige Karen Madsen sad i bussen på vej over Storebæltsbroen flere hundrede kilometer fra sit hjem i Sønderborg, da hun genkendte pippet fra sin Iphone som en sms. Mens hun læste beskeden, følte hun sin kropstemperatur stige. Hendes normale reaktion ville være at skælde ud, men hun stoppede sig selv. Bussen var ikke et sted, hun ville lave en scene. Karen Madsen modtog sms'en klokken 10.47 den 4. marts. Da hun en time senere stod af Flix-bussen i DGI-byen var hun endnu ikke dampet af. Hendes ben bevægede sig med hastige skridt mod den aftale, hun havde med en veninde, men hendes tanker kredsede stadig om beskeden. Den var uforskammet, synes hun. "Vores håb er, at du som familiemedlem kan og vil hjælpe (barnebarnet) og (tidligere svigerdatter), så de får hjælp til at komme ud af deres lånespiral på Facebook og Primutu.dk", stod der blandt andet.

Foto: Timo Battefeld Karen Madsen er fortørnet over, at hun og andre familiemedlemmer får sms'er fra private udlånere om barnebarnet og barnebarnets mors gæld til lånetjenesten Primutu og långivere på Facebook. Foto: Timo Battefeld

- Kommer aldrig ud af gælden Sms'en er sendt fra et taletidskort, som ukendte personer har brugt til at kontakte Karen Madsen, fordi hendes 21-årige barnebarn og hendes tidligere svigerdatter har optaget lån på Facebook og Primutu.dk. Hjemmesiden formidler lån mellem private til renter op mod 100 procent om måneden, og barnebarnets registrering i RKI har tilsyneladende ikke været nogen hindring for at optage et lån. - Jeg bliver gal over, at der sidder nogle og lokker svage og hjælpeløse personer ind i en gæld. Mit barnebarn er på offentlig forsørgelse og kommer aldrig ud af sin gæld, siger hun. Karen Madsens barnebarn begyndte at tage kviklån, da hun var 19 år gammel, og på to år har hun gennem kviklån og private lån oparbejdet en gæld på cirka 40.000 kroner. Hun lider af borderline og har ifølge hendes farmor svært ved at gennemskue konsekvenserne af sine handlinger. - Sygdommen gør hende impulsiv. Hun har en aftale med hendes far om ikke at optage lån, men hun gør det alligevel. Hun kan ikke styre det. Hun bor i en lille lejlighed og har også social angst, så når hun keder sig, tager hun lån, siger Karen Madsen.

Foto: Timo Battefeld Nummeret sms'en er sendt fra tilhører et taletidskort. Foto: Timo Battefeld

Fik pengene på en time Den sociale angst er også grunden til, at barnebarnet ikke selv er tilstede i Karen Madsens rækkehus i Sønderborg, mens avisen er på besøg. Barnebarnet har i stedet sagt god for, at hendes farmor fortæller om hendes oplevelser med lånetjenesten Primutu. I sin egen stue lægger hun ikke skjul på sin vrede. - Det er uforskammet og ulovligt at kontakte mig og fortælle om mit barnebarns og min tidligere svigerdatters gæld. Det rager ikke mig, hvad mit barnebarn og hendes mor skylder. Det er deres privatliv, siger Karen Madsen. Hendes barnebarn har fortalt hende, at det kun tog en time fra, hun ansøgte om lånet til, hun fik pengene. Karen Madsen har opfordret hende til at betale pengene tilbage, men det vil hun ikke. - De har skrevet ud til alle, at hun skylder dem penge. Det er hun vred over, og derfor vil hun ikke betale dem nu, siger Karen Madsen.

Overvejer politianemeldelse Barnebarnets far, som er Karen Madsens søn, har også fået beskeden om sin datters og datterens mors gæld. Beskederne har fået Karen Madsen til at overveje at politianmelde Primutu, långiveren og afsenderen af sms'en. Det sidste kan vise sig at blive en udfordring. Da Karen Madsen ringer op til afsenderen af beskeden for at finde ud af, hvem personen bag taletidskortet er, viderestilles hun til en automatisk telefonsvarer uden ledetråde til, hvem der står bag. Samtidig siger barnebarnet, hun ikke kan huske, hvem hun lånte pengene af på Primutu. Henning Madsen, ekspert i persondata og formand for Rådet for Digital Sikkerhed bekræfter, at det er ulovligt når barnebarnets personlige oplysninger om gæld på den måde bliver videregivet. - Man kan ikke bare begynde at kontakte familiemedlemmer. En gæld vedrører låntager og långiver, ikke nogle andre. Hvis jeg var bedstemor her, så ville jeg gå til Datatilsynet og rejse en klagesag. Datatilsynet kan begære tjenesten lukket eller indstille sagen til en politimyndighed, hvis tilsynet finder, der er sket en lovovertrædelse, siger han. Avisen Danmark har af hensyn til barnebarnets situation valgt at anonymisere hende. Hendes fulde identitet er avisen bekendt.