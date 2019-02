Præst om Jane Aamund: - Hun var en nærværende og nysgerrig 'tosse-magnet'

Familie og venner - heraf en del fra lokalområdet - tog lørdag afsked med forfatteren og journalisten Jane Aamund. Bisættelsen fandt sted fra Heldum Kirke, og det var Harboøre-præsten Karsten Christensen, der stod for den kirkelige handling. Sønnen Jens Christian Rekling kaldte sin mor en livskunstner, der tog fat i livet med begge hænder.

Heldum: Lørdag sidst på formiddagen sagde familie og venner det sidste farvel til forfatteren og journalisten Jane Weibel Aamund, der blev bisat fra Heldum Kirke lidt uden for Lemvig. Der var ikke fyldt helt op i den lille kirke, men der var til gengæld et ganske stort presseopbud, der vidnede om, at Jane Aamund var kendt i offentligheden. Billed-Bladet samt Se & Hør var til stede med både fotograf og journalisten, og ligeledes Ekstra Bladet og BT var mødt op på den råkolde, disede vinterdag med en temperatur på nulpunktet. Det var til gengæld mere overraskende, at Kristeligt Dagblad også havde en reporter i Heldum Kirke. Han oplyste, at Jane Aamund er en populære forfatter med mange læsere, som Kristeligt Dagblads læsere også gerne vil læse om. Fotograferne havde taget opstilling uden for den lille kirke uden tårn, og de spottede hurtigt de mere kendte personer, der deltog i bisættelsen. Det var f.eks. Jane Aamunds bror Asger Aamund og journalisten og tv-værten Cecilie Frøkjær, som Jane Aamund skrev bogen "Lys i livet" sammen med. Der var mange blomster til bisættelsen, og kirketjener Frank Foley havde travlt med at anrette blomsterne i kirkens midtergang, efterhånden som deltagerne ankom til kirken. Jane Aamund havde valgt Heldum Kirke til sin bisættelse, fordi flere personer i hendes mors slægt ligger begravet her. Og det var netop tilknytningen til hendes mors slægt, der gjorde, at hun i 1999 flyttede fra København til Nørre Nissum og fik et 20-årigt langt ophold i Nørre Nissum og Lemvig.

Foto: Johan Gadegaard Jane Aamunds to sønner gik forrest, da kisten blev båret ud af Heldum Kirke. Foto: Johan Gadegaard

Nærværende og nysgerrig Det var Harboøre-præsten Karsten Christensen, der stod for den kirkelige handling, og han holdt også en personlig tale ved Jane Aamunds hvide kiste. Han fortalte, at Jane Aamund var en kærlig og nærværende mor. At hun havde et hjerterum til hvert af de fire børnebørn. At børnebørnene satte stor pris på farmormad og elskede at komme på ferie hos farmor på Lemvigegnen. - Hun var nærværende, men hun var ikke journalist for ingenting. Hun var også nysgerrig, sagde Karsten Christensen, og der blev smågrinet i kirken. Han betegnede hende som en til tider temperamentsfuld dame med verbale overarme, og så var hun lidt af en "tosse-magnet" - hendes rummelighed gjorde, at hun tiltrak mange forskellige typer. - Troen var også en naturlig del af Jane Aamunds liv, og jeg ved, at hun bad for sine familiemedlemmer, sagde Karsten Christensen, der havde flere personlige samtaler med Jane Aamund - senest på Anker Fjord Hospice, hvor hun sov ind. Der blev sunget tre salmer ved bisættelsen - to af dem var Ingemann-salmerne "Lysets engel går med glans" og "Den store mester kommer".

Foto: Johan Gadegaard Asger Aamund var blandt de familiemedlemmer, der tog afsked med Jane Aamund. Foto: Johan Gadegaard

Havde stor livsappetit Inden kisten blev båret ud af kirken, holdt Jens Christian Rekling - den ene af Jane Aamunds to sønner - en tale. - Jane Weibel Aamund var et naturligt midtpunkt i hele vores familie, og hendes budskab var, at livet er en fest, og at man skal tage for sig af retterne. Hun var en livskunstner med en stor livsappetit. Hun opfordrede til, at man tog fat i livet med begge hænder, sagde Jens Christian Rekling. Han kunne også fortælle, at Jane Aamund nåede at skrive manuskriptet til endnu en bog, inden hun døde. - Den skal vi nok få udgivet, så hendes mange læsere kan få lidt mere af hendes livsvisdom, sagde sønnen. Det glædede ham også, at hendes bøger lever videre og måske om mange år stadig kan inspirere til at leve livet fuldt ud. Efter bisættelsen var der - som Jens Christian Rekling udtrykte det - gravøl på Hotel Nørre Vinkel. Et naturligt sted for mindesammenkomsten. Hendes mors slægt stammede fra gården Nørre Vinkel.

Foto: Johan Gadegaard En rose som et sidste farvel. Foto: Johan Gadegaard

Foto: Johan Gadegaard Deltagerne fulgte kisten det sidste stykke. Foto: Johan Gadegaard

Foto: Johan Gadegaard Jane Aamunds urnegravsted med mindekors ved Heldum Kirke. Foto: Johan Gadegaard