Energiminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser, at der er tale om et brud på solcelleaftalen fra 2012, når 85.000 solcelleejere får forringet deres vilkår. Andre partier i den gamle forligskreds er uenige.

Jens Joel, energiordfører for Socialdemokratiet: - Jeg synes, det er ekstremt uheldigt. Vi lavede en klokkeklar aftale i 2012. Den er nu ændret på grund af forskellige faktorer, vi ikke har behandlet politisk. Det må stå for ministerens egen regning, at der ikke er andre muligheder. Jeg står i princippet samme sted som solcelleejerne. Jeg synes, vi havde en aftale i 2012, og hvis ministeren mener, vi ikke længere kan eller skal leve op til den, så burde han indkalde til forhandlinger om det.

Søren Egge Rasmussen, energiordfører for Enhedslisten: - Det er rigtig godt, Danske Energiforbrugere kører en sag mod ministeren. Solcelleejerne blev stillet i udsigt, at de ville få bedre afregning end det, der sker nu. Det her er ikke i ånd med aftalen i 2012. En af de slemme ting ved det her er, at en masse mennesker, som gerne ville være med til bæredygtig omstilling, har investeret 100.000 kroner, og nu får de forringet deres økonomi i forhold til, hvad de blev lovet. Jeg kan godt forstå, hvis solcellejerne ikke tør investere næste gang, og det er ærgerligt. Vi skal gerne have størst mulig opbakning til grøn omstilling.