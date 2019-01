Politikere besøger udrejsecentret Sjælsmark: - Der er trist her. Og jeg ønsker ikke for nogen, at de skal være her i lang tid

De to politikere Mads Fuglede (V) og Joachim B. Olsen (LA) er taget til Center Sjælsmark for at diskutere forholdene for især børnene, der har fået afslag på asyl i Danmark. Det er en debat om ordentlighed, liberalisme og om smukke digte på væggen, som gør særligt indtryk på én af de to udlændingeordførere.