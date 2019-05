Per Zeidler, der i øvrigt ikke var til stede i retssalen under domsafsigelsen, udbad sig via sin advokat betænkningstid om, om han ville anke eller modtage dommen.

Dommeren lagde i sin strafudmåling vægt på, at de tiltalte ikke tidligere var straffet, at kvinderne havde "udpræget grad af selvbestemmelse" og at Per Zeidler og makkeren har hjulpet med opklaringen.

Gangbang: Den tidligere byrådspolitiker Per Zeidler erkender, at han i samarbejde med en anden mand har arrangeret i alt 73 gangbangs i en periode fra april 2016 til november 2017.

Mændene var oprindeligt tiltalt for at arrangere 109 gangbangs, men 36 af sagerne er blevet droppet af anklageren.

Forsvarere: De beskyttede kvinderne

Forsvareren for Per Zeidler, Henrik Garlik, lagde vægt på, at ingen af kvinderne var "professionelle" prostituerede og ikke blev tvunget til noget. Han mener, at de tiltalte agerede beskyttere for pigerne.

- Alle pigerne vidste, hvad der foregik. De kunne sige fra, og hvis noget skred ud over deres grænser, reagerede de to tiltalte i forhold til de mænd, der deltog (i gangbangs, red.), sagde forsvarsadvokaten.

- Det er ikke mænd, der har skummet fløden. Den økonomiske drift, der har været, er indgået som dækning af omkostningerne.

Mette Grith Stage, forsvarer for den medtiltalte i sagen, siger i sin procedure, at de to tiltalte har arrangeret gangbangs af lyst, og at kvinderne gjorde det af fri vilje:

- Vi har at gøre med kvinder fra det bedre borgerskab. Det er advokater, tandlæger og skolelærere. Det er ikke svage kvinder. Det ville være værre, hvis der ikke var styr på tingene, og kvinderne deltog under kummerlige forhold, siger hun.