Politiets nye våben i kampen mod narkokørsel er udskudt

Narkotest

Fyn:I 2017 blev der sigtet 409 for narkokørsel og 574 for spirituskørsel.



I 2018 blev der sigtet 526 for narkokørsel og 522 spirituskørsel.



i 2019 er der per 25. marts sigtet 123 for narkokørsel og 113 for spirituskørsel.



Narkometret blev indført i 2014.



Det tester for følgende:



Kokain



Opiater, som er heroin.



Benzodiazepiner, der er en slags medicin.



Cannabis.



Amfetamin.



Methamfetamin



Er testen positiv, skal der tages tre blodprøver, hvorfra der bliver udregnet et gennemsnit. Gennemsnittet bliver frataget en procentdel, som man kender det fra fartkontroller, for at fjerne nogen form for tvivl.



Ved alle stoffer undtaget cannabis, mister man kørekortet, hvis man bliver testet positiv. Ved cannabis kommer det an på, hvor høj koncentrationen er i blodet. Straffen kan være alt fra et klip i kortet, til en betinget og en ubetinget frakendelse af kørekortet.