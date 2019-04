Politiet til gerningsmænd efter dødsvold i Horsens: Vi ved, hvem I er

Sydøstjyllands Politi opfordrer de to gerningsmænd til overfaldet på en 22-årig i Lunden i Horsens påskelørdag til at melde sig selv.

Horsens: Vi ved, hvem I er. Meld jer selv, eller vi efterlyser jer med navn og billede.

Så klart lyder budskabet fra Sydøstjyllands Politi til de to gerningsmænd, der lørdag aften overfaldt en 22-årig mand i Lunden i Horsens.

Natten til tirsdag døde manden på Aarhus Universitetshospital i Skejby uden at være kommet til bevidsthed siden overfaldet.

Siden den 22-årige mand lørdag aften blev overfaldet med slag og spark i Lunden i Horsens, har Sydøstjyllands Politi arbejdet på højtryk for at finde de formentlig to gerningsmænd til det voldsomme overfald.

- Via efterforskningen er vi nu bekendte med identiteten på de to gerningsmænd. Såfremt de ikke melder sig selv i dag, onsdag 24. april 2019, inden kl. 18 vil politiet efterlyse dem offentligt med navn og billede, skriver politiet i en pressemeddelelse. Sydøstjyllands Politi opfordrer også personer, som ved, hvor de to gerningsmænd opholder sig, til at kontakte politiet med deres viden på tlf. 114.

Mindestund

I løbet af tirsdagen var rigtig mange mennesker forbi gerningsstedet neden for Menneskemuren i Lunden i Horsens for at lægge blomster som minde om den 22-årige, der altså ikke overlevede.

Både kort, blomster, englefigurer og tændte lys ligger fint arrangeret i et bed ved stien neden for trappen ved kunstmuseet.

Og onsdag aften er der arrangeret en mindestund for den 22-årige i Lunden.

Begivenheden er oprettet på Facebook, hvor interesserede opfordres til at komme forbi Lunden fra kl. 18 for at "lægge en blomst, stille et lys eller holde et minuts stilhed til ære for ham", som arrangørerne skriver.

Onsdag morgen har flere end 100 allerede tilkendegivet, at de agter at deltage i begivenheden.