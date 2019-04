Politiet giver opsang til bilister i kø: Vær voksne - lad være med at bruge vores tid på brok

Holstebro: Midt i et trafikkaos på Holstebromotorvejen kommer Midt- og Vestjyllands Politi med en opsang til bilisterne i køerne.

En stor kran er væltet på motorvejen, hvilket har lukket spor og skabt lange køer. Og flere personer, der er fanget i køerne, har ifølge politiet givet ordensmagten et opkald for at brokke sig.

- Folk sidder i kø på motorvejen og har en masse, de skal nå. Men vi kan jo ikke bare åbne. Det handler om vores og andres sikkerhed. Det burde ikke være så svært. Jeg ved ikke, om folk tror, at vi bare kan finde en kran og løfte en BMS-kran, eller hvad de regner med. Så lad nu være med at bruge vores tid på det brok, siger vagtchef Ole Vanghøj fra Midt- og Vestjyllands Politi.

Han fortæller, at politiet i forhold til henvendelser "i hvert fald har fået nogle stykker".

- Det er bare ikke på sin plads. Det er simpelthen for dårligt. Der må man altså være voksen. Jeg bliver lidt småharm, siger han.

Tidligere har Holstebromotorvejen været spærret i begge retninger, men i skrivende stund har man åbnet op i nødsporet i sydgående retning mod Herning.

- Men hvis folk ikke kan respektere hastigheden, så lukker vi igen. Jeg vil ikke have, at mine folk står derude og er i fare, lyder det fra vagtchefen.

Senere har politiet skrevet på Twitter, at flere bilister er blevet sigtet for at køre bil samtidig med, at de filmer uheldsstedet med et mobilkamera. "Det er bare ikke i orden", skriver Midt- og Vestjyllands Politi selv til det.