Politiet dropper Scandinavian Star-sagen - skammeligt, siger pårørende til dødsofre

Det bekræfter advokaturchef i Københavns Politi Dorit Borggaard over for avisen Danmark.

Et omfattende dokumentationsmateriale og lydoptagelser af belastende vidneudsagn, som de pårørende til ofrene for branden sendte til Københavns Politi sammen med konkrete anmeldelser af en række personer for planlægning, udførelse og medvirken til mordbrand, var efter politiets opfattelse ikke stærkt nok til at indlede en efterforskning.

Nu afviser man på ny at gøre en indsats, samtidig med at vi som forurettede i en historisk stor mordbrandsag er blevet nægtet adgang til bistandsadvokater, som ellers kunne have bidraget med kvalificerede juridiske indspark i sagen. Det er tragisk at opleve sådan noget i et retssamfund

Mike Axdal har sammen med andre pårørende til færgebrandens brugt adskilige år på at finde svaret på, hvem der stod bag branden - her er han fotograferet inden skibets ophugning på en indisk strand. Han finder det skamfuldt for retssamfundet, at politiet afviser at efterforske motivet om forsikringssvindel. Privatfoto

- Vi har afhørt den pågældende, og hun siger, at det, hun fortæller på optagelsen, ikke er korrekt. Når vi sammenholder med det øvrige materiale, må vi konkludere, at der er tale om tredjehåndsoplysninger, der ikke kan verificeres, siger Dorit Borggaard til avisen Danmark.

En af dem, en kvinde, fortalte om en samtale, hun har haft med den forsikringsmægler, der havde haft hovedrollen i forsikringstegningen. På lydfilen, som avisen Danmark har hørt, fortæller hun, hvordan den pågældende indrømmede, at branden var påsat for at få forskringssummen udbetalt. Avisen Danmark talte i juni 2018 med den pågældende forsikringsmægler, som bedyrede sin uskyld og afviste, at samtalen har fundet sted. Det samme har den pågældende kvinde nu gjort over for Københavns Politi.

- Det er lidt noget andet, der kom frem i den norske kommissionsundersøgelse af sagen, som blev fremlagt og diskuteret i det norske Storting 22. marts sidste år. Her lød det fra talerstolen, at den del - på grund af den nationale myndighedsopdeling umiddelbart efter branden i 1990 - ikke var et norsk anliggende, men et dansk, og at man herfra ikke havde modtaget noget, norsk politi i dets arbejde kunne gå videre med. Hvordan hænger det sammen med det, du her oplyser?

- Så ville han nok heller ikke sige noget andet til os, og når den, der fortæller om samtalen, siger, at oplysningerne er ukorrekte, finder vi ikke grundlag for at gøre mere og finder ikke grundlag i øvrigt for en genoptagelse sagen.

- En sådan benægtelse over for os er måske ikke helt uforudsigelig. Hvordan kan I stille jer tilfreds med det i en efterforskningsmæssig sammenhæng?

- Han har selv over for jeres avis tilkendegivet, at samtalen ikke har fundet sted, forklarer Dorit Borggaard.

Den hovedmistænkte i anmeldelserne, den helt centrale forsikringsmægler, der i øvrigt ifølge egen tilkendegivelse over for avisen Danmark ikke en eneste gang siden branden er blevet kontaktet af danske myndigheder eller politi, er selv på listen over de personer, der blev anmeldt i maj sidste år. Københavns Politi har ikke afhørt ham i den anledning.

Oprørt over afvisningen

Heller ikke anmelderne har været afhørt, inden politiet besluttede at afvise dem.

- Er det ikke ret usædvanligt, at anmelderne i en sag om mord slet ikke afhøres?

- Jo, men dette er heller ikke nogen sædvanlig mordsag, og i øvrigt har de fremsendt en meget grundig, skriftlig anmeldelse. Og vi har meddelt dem, at hvis de har yderligere materiale, er de velkomne til at sende det, siger Dorit Borggaard.

Hos de pårørende, der i snart 29 år har søgt svar på, hvem der var ansvarlige for branden, er man oprørt over afvisningen.

- Det er en ren kopi af tidligere afgørelser. Ingen af dem bygger på efterforskning af forsikringsmotivet. Den har aldrig fundet sted og nu afviser man på ny at gøre en indsats, samtidig med at vi som forurettede i en historisk stor mordbrandsag er blevet nægtet adgang til bistandsadvokater, som ellers kunne have bidraget med kvalificerede juridiske indspark i sagen. Det er tragisk at opleve sådan noget i et retssamfund. De bør skamme sig, siger de pårørendes talsmand, Mike Axdal, der selv overlevede branden, men mistede en far og en bror til flammerne.

Advokaturchef Dorit Borggard ønsker ikke at kommentere kritikken fra de pårørendes talsmand.

Anmelderne fra pårørendeforeningen har mulighed for at klage til statsadvokaten over politiets afgørelse. Den mulighed agter de at gøre brug af, oplyser Mike Axdal.