For mere end et halvt år siden blev en række personer anmeldt for mordbranden på Scandinavian Star. Politiet holder efterforskningen tæt ind til kroppen.

Brand: Københavns Politi holder kortene om Scandinavian Star tæt ind til kroppen. 11. maj og 24. maj i år indgav den danske støtteforening for de 159 ofre for branden for 28 år siden på Scandinavian Star mistankebegrundede politianmeldelser mod en række personer i skibets ejer- og forsikringskreds for mordbrand.

Hvordan efterforskningen af disse anmeldelser er skredet frem, ønsker Københavns Politi ikke at oplyse, heller ikke om der er foretaget afhøringer af en eller flere af de anmeldte.

- Vi kan endnu ikke oplyse om, hvilke efterforskningsskridt der er taget, men der arbejdes hårdt på sagen, siger presseansvarlig i Københavns Politi Sara Schlüter til avisen Danmark.

Anmeldelserne er sket på baggrund af nye oplysninger, støtteforeningen har haft succes med at grave frem. Det gælder blandt anden nogle båndede vidneudsagn, der belaster den anmeldte personkreds.

Støtteforeningen indklagede 1. november i år Københavns Politi for Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) for ikke at foretage sig noget og for end ikke at kvittere for anmeldelsen. Desuden klagede foreningen over, at den som forurettet i sagen ikke kunne få stillet bistandsadvokater til rådighed.

DUP har afvist klagen og henvist spørgsmålet om bistandsadvokater til Retten i Aarhus - som har afvist at tage stilling med henvisning til, at DUP har afvist klagesagen.