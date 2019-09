I løbet af 2019 har 24 skoler i 12 kommuner været pilotskoler for det nye it-system, der indføres på størstedelen af landets folkeskoler i uge 43. Der har været op- og nedture, men pilotkommunen Billund er overordnet glad for det nye system.

It: I januar blev skoler i Gladsaxe, Høje-Taastrup, Odder og Aarhus Kommuner såkaldte pilotskoler for it-systemet Aula, der skal afløse Skoleintra og Forældreintra. De skulle teste Aula, inden det var meningen, at systemet skulle sendes ud på landets folkeskoler i august. Efter det blev besluttet at udskyde implementeringen til uge 43, er yderligere otte kommuners skoler blevet pilotskoler.

Siden 1. august har Billund Kommune været pilotkommune, hvilket betyder, at Aula er blevet implementeret på alle kommunens folkeskoler. Ønsket om at komme videre fra det gamle system og være med langt fremme, når det kom til det nye, gjorde, at Billund meldte sig som pilotkommune.

Selv om kommunen kun har været en del af projektet i knap to måneder, har folkeskolerne allerede oplevet både op- og nedture, men kommunen er overbevist om, at det kommer til at fungere, når de sidste detaljer er på plads.

- Selvfølgelig tager det tid at vænne sig til et nyt system, og der er stadig ting, vi godt kunne tænke os, der blev rettet op på. Men der er ingen tvivl om, at der har været utrolig stor lydhørhed fra leverandørerne af systemet. Og vi må bare konstatere, at der allerede efter de første par uger var rettet op på nogle af de ting, der ikke fungerede, fortæller projektleder for Aula i Billund Kommune Mette Autzen.