Penge at spare: Sådan bliver børnene spilleklar til lavpris

- Det kan alle de maskiner, der ikke har den helt lille formfaktor. Nogle computere er så små, at de kan sidde gemt bag skærmen. Men i de maskiner, der har et stort kabinet, kan man skifte alt, siger Torsten Rasmussen.

De brugte maskiner renses, udstyres med et nyt grafikkort og en hurtig SSD-harddisk.

- Jeg har i forvejen en engrosvirksomhed, der opkøber brugt it-udstyr. Stationære computere er ikke i ret høj kurs, men bygger man dem lidt om, kan de få et nyt liv, siger han.

De computere, han sælger, har typisk en fortid på et kontor, hvor det vildeste var, når tallene i regnearket gik op.

AARHUS: Uanset om sommersolen bager ned, eller regnen trommer på vinduet, vil mange børn foretrække at bruge en del af sommerferien indendørs klæbet til skærm, mus og tastatur. Den gode nyhed er, at en gamer-computer ikke behøver koste det samme som en uges ferie sydpå. Mindre kan gøre det, især hvis man køber den brugt.

Mange forældre køber en vanvittigt dyr maskine, der måske kommer til at stå og samle støv. Hos os kan man lave en forholdsvis lille investering. Stiger behovet, kan vi tilbyde dem noget dyrere, eller de kan gå ud og købe den helt store model, der bygges fra ny

Penge at spare

Genbrug af elektronik efterlader ikke alene et grønt fingeraftryk på CO2-regnskabet, det åbner også spilleverdenen op for de mange mennesker, der ikke lige har råd til at bruge 15.000 kroner på en ny gamer-computer til børnene.

- 20 procent af mine kunder er kvinder, det er meget i en ellers mandsdomineret spilleverden. Mange af dem er enlige mødre, der skal bruge en pc til en 10-årig. Jeg talte med en af kunderne, der lige var blevet skilt, hun skulle bruge to computere, tænk, hvad det ville koste i Elgiganten, fortæller Torsten Rasmussen.

Kan de brugte maskiner køre alle spil?

- Det er e-sport, der er det store i øjeblikket. Der er nogle bestemte titler, der bliver spillet meget; spil som Fortnite, Counter Strike og League of Legends kan de godt håndtere, for de er ikke så krævende. Counter Strike har lige fejret 20-årsjubilæum, det vil sige, at "platformen", spillet kører på, er 20 år gammel, siger Torsten Rasmussen.