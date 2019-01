Pendlerforeninger efter togulykken: Vi er trygge ved at tage toget

Onsdagens togulykke, som kostede otte livet og sårede 16, har ikke rykket ved pendlerforeningernes tillid til DSB. De er fortsat trygge ved at tage toget, men forventer, at der ses på sikkerhedsprocedurerne for godstog.

Det er endnu usikkert, hvad der var skyld i, at et passagertog onsdag omkring klokken 7.30 kolliderede med det, der formentlig var en løs lastbiltrailer fra et godstog på lavbroen over Storebælt. Havarikommisionen, som undersøger ulykken, oplyser, at den normalt kan komme med en konklusion inden for et år.

Den potentielt lange ventetid bekymrer imidlertid ikke pendlerforeninger på strækningen. De har fuld tillid til DSB og er fortsat trygge ved at tage toget, lyder det. Det skyldes blandt andet, at alvorlige togulykker er særdeles sjældne i Danmark.

- I weekenden var der også en bil, der kørte galt. Det forhindrer mig ikke i at sætte mig ind i en anden bil og køre videre. Sagen er så uheldig, som den kan være, og det er dybt tragisk, men det er ikke umiddelbart noget, som stopper mig i at køre med tog, siger talsmand for pendlere på strækningen Horsens-København Anders Nymand, og han tilføjer, at det er 30 år siden, der skete en lige så alvorlig togulykke i Danmark.

Toke Hermind fra Pendlerklub Slagelse mener, ulykken i sidste ende vil forbedre togsikkerheden.

- Jeg tror ikke, det kommer til at ske igen. På baggrund af det her bliver der fulgt op på en hel masse sikkerhedsprocedurer og regler for godstog, der kun gør, at tingene bliver sikrere.

Den opfattelse deler Anne Fiber, talsmand for Østfyn Pendlerklub. Hun forventer, at Banedanmark strammer op på sikkerheden, uagtet hvad Havarikommissionens konklusion bliver, og hvornår den kommer.

- Jeg håber, Banedanmark hurtigt melder ud, at de strammer alle de steder, de kan i forhold til sikkerheden. Det er de nødt til. Jeg håber, det er en fejl, at man lukkede det tog over, men det er svært at vide, siger hun.