Pas på i morgentrafikken: DMI advarer om tæt tåge i hele landet

Hvis du skal ud i trafikken søndag morgen, så kan det være en god idé at komme lidt tidligere ud ad døren.

I løbet af lørdag aften og nat er der dannet tåge i det meste af Danmark, som flere steder er blevet til tæt tåge. Det har fået DMI til at sende et varsel ud med en kategori 1, der betegnes som voldsomt vejr over hele Danmark. Varslet begyndte natten til søndag klokken 03:25, og den varer frem til klokken 10.

"DMI forventer tæt tåge mange steder med sigtbarhed under 100 meter. Tæt tåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt, og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt," skriver DMI i sit varsel.

DMI regner med, at tågen letter i løbet af formiddagen de fleste steder, men ved enkelte kyster kan tågen blive liggende det meste af dagen.

Også flere politikredse har søndag morgen sendt opfordringer på Twitter om at køre forsigtigt og og efter forholdene - og huske lygterne.