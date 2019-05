Paludan sendte brev til 500: Alle i chikaneoffers omgangskreds skulle kende hans version

I 2011 mente Rasmus Paludan ikke, at hans chikanerier og forfølgelse af en ung mand hørte under privatlivets fred. Han sendte en lang orientering om sagen til omkring 500 mennesker og planlagde at holde offentlig møde om den. Samtidig begyndte han at udvide sin chikane til også at omfatte venner og venners familier.

"Jeg er bekendt med, at xxx har bagtalt mig over for en række personer, jeg ved ikke hvem - bortset fra de få, som selv har henvendt sig til mig. Derfor må jeg skrive til de ca. 500 mennesker, som XXX har haft kontakt med i de seneste par år."

Det mente Rasmus Paludan ikke i 2011, hvor chikanen stod på. Avisen Danmark kan nu afsløre, at Rasmus Paludan dengang forfattede et brev, hvor han sammenfattede sagen, som han så den. Brevet blev sendt med posten til alle, som Paludan mente kunne have hørt om sagen på det tidspunkt. Omkring 500 mennesker, skulle have modtaget brevet, som avisen Danmark er i besiddelse af.

Chikanen bragte den 24-årige og hans familie fra Ribe på sammenbruddets rand, havde store økonomiske konsekvenser for dem, og den udviklede sig også til at omfatte en bred kreds omkring den 24-årige. Rasmus Paludan har overfor avisen Danmark nægtet at forholde sig til sagen, fordi han mener, at det hører under privatlivets fred.

Avisen Danmark har de seneste to dage frembragt dokumentation for, at Rasmus Paludan i årevis foretog systematisk chikane og forfølgelse af en dengang 24-årig mand i en grad, så Københavns Politi endte med udstede et tilhold på fem år.

Paludan: Kontakt mig

Generelt omhandler det tre sider lange, tætskrevne brev, hvad Paludan blandt andet beskriver som "sociale problemer" mellem Paludan og chikaneofret, og Rasmus Paludan forsøger at beskrive sagen ganske "harmløs", og at det på mange måder var ham, der var ofret, selv om politiet senere kom til en ganske klar konklusion ved at først forsøge at advare Paludan mod at chikanere den 24-årige og i januar 2013 skride til at udstede det længstvarende polititilhold, som der er mulighed for at udstede.

I brevet inddrager Paludan en række andre studerende og ansatte på Københavns Universitet. Han beskylder blandt andet en studievejleder for at opfordre ham til at begå selvmord, og han mener, at personer i den 24-åriges omgangkreds er kriminelle, fordi de angiveligt skulle delt nogle gymnasieelevers eksamensopgaver i en bredere kreds.

"Efter min opfattelse kan XXX ikke forstå, at når han vælger sine venner, så reflekterer deres kriminelle handlinger også mod ham," skriver Rasmus Paludan blandt andet.

Han slutter brevet med disse linjer: "Jeg håber nu, at jeg har påvist, at forholdet mellem XXX og mig er mere nuanceret, end hvad XXX muligvis har påstået over for Dem! Ønsker De ovenstående uddybet, så er De velkommen til at kontakte mig."

Avisen Danmark har forsøgt at få sagen uddybet ved Rasmus Paludan, men er endnu engang blevet afvist med meldingen "ingen kommentarer".