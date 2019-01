På jagt efter kloge hoveder: Jysk charmeoffensiv i hovedstaden

Firmaer i vækst og arbejdspladser med brug for medarbejdere med særlige kompetencer har generelt svært ved at finde nok kvalificerede hoveder og hænder. Det gælder såvel etablerede virksomheder som nyligt udflyttede statslige styrelser.

De er nødt til at søge i alle verdenshjørner, i udlandet, i større danske byer, ikke mindst København og hovedstadsområdet. Her sidder ofte de ledige akademikere, der efterspørges rundt om på danske arbejdspladser, eksempelvis i det syd- og sønderjyske.

Derfor rykker en større delegation af styrelser, kommuner og virksomheder fra Syd- og Sønderjylland søndag teltpælene op og slår dem ned i Ridehuset på Frederiksberg.

Her vil de gøre det begribeligt for københavnerne, at det sydlige Danmark har masser af job- og karrieremuligheder og attraktive kultur -, natur -og fritidstilbud, og at det sågar er muligt at få få et familieliv til at fungere i dette fjerne hjørne af kongeriget. Flere af dem medbringer en stak stillinger, der venter på at blive besat.

- Det gælder om at få de rette kompetencer derhen, hvor behovet er og at få arbejdskraften derhen, hvor arbejdspladserne er. I det sydlige Danmark har vi både behovet og arbejdspladserne. Hvis vi skal have fingrene i den rigtige arbejdskraft, er vi nødt til at vise de muligheder, der er vest for Valby Bakke, siger Marianne Brynaa Solkær.

Hun er kommunikationschef i foreningen, der står bag arrangementet, og som bærer det imposante navn "Work-Live-Stay Southern Denmark." Det er der ikke meget lokaldialekt over, hverken sydjysk, sønderjysk eller vestjysk, men den består af et sammensurium af private virksomheder, kommuner, organisationer og Region Syddanmark, der arbejder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.