Opråb fra provinsborgmestre: Det skal valgkampen handle om

3 Uddannelse skal ikke være et storbyfænomen

87 procent af studerende på professionshøjskolerne bliver i den kommune, hvor uddannelsesinstitutionen ligger, eller nabokommunen, når de er færdige. Og 82 procent af uddannelsesinstitutionerne ligger i de store byer.

Jacob Bjerregaard (S), borgmester i Fredericia: - Et Danmark, der hænger sammen, er fuldstændig afhængigt af gode uddannelsesmuligheder lokalt, så kommunerne kan holde på og tiltrække de unge generationer. Mange steder i Danmark betaler vi en høj pris for, at de unge mennesker flytter. Man har lavet et meget stort, kollektivt svigt de sidste par årtier ved at have så stort fokus på centralisering. Det har betydet, at der er lukket mange uddannelser særligt i provinsen. Man har fuldstændig glemt, at der er enormt meget regionalpolitik i at arbejde med placering af uddannelsessteder. Heller ikke den seneste socialdemokratiske regering levede på nogle måder op til det, den burde have gjort, når det handler om et Danmark i balance.

- Det har altid været et vilkår, at vokser man op i en lille by, skal man rejse væk, hvis man vil uddannes. Handler det ikke om, at I kommuner skal sørge for at gøre jer attraktive, så man flytter tilbage?

- Det er også vigtigt. Man skal bare ikke tage fejl af, at den centralisering, der er sket, har skævvredet Danmark. Man kan bevidst fortsætte den strategi og sige, at uddannelser er for de store studiebyer, og resten må klare sig på anden vis. Det synes jeg bare er en fattig strategi.