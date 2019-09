I et brev til beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) presser Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre på for hurtigst muligt at få gennemført den aftale, de indgik om seniorpension før valget. Partierne er nu enige om, at det skal være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, der vurderer sagerne.

Den nye beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har travlt. I hvert fald hvis du spørger den tidligere regering, Det Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Den aftale, de indgik om seniorpension inden valget, skal nemlig træde i kraft 1. januar.

- Aftalen skal udmøntes i lovgivning, og det er trods alt en større ændring. Derfor haster det. Jeg ved godt, det ikke er Socialdemokratiets kop te. Derfor har jeg også på fornemmelsen, at aftalen kommer til at ligge i krukken i lidt for lang tid, hvis vi ikke holder skarpt øje, siger Søren Pape Poulsen, formand for Det Konservative Folkeparti og bakkes op af tidligere beskæftigelsesminister, Troels Lund Poulsen (V):

- Det er en bunden opgave, at seniorpensionen skal træde i kraft 1. januar 2020, så vi mener der er brug for at signalere til beskæftigelsesministeren, at nu skal vi videre, og det skal gå stærkt, siger han.

Han har sammen med de fire andre partiformænd skrevet et fælles brev til beskæftigelsesministeren, hvor de opfordrer til hurtigst muligt at få implementeret aftalen og samtidig selv peger på, hvem der skal stå for den administrative del med blandt andet at vurdere seniorpensionssagerne.

Ligesom Yngre Læger, Ældresagen og Dansk Magisterforening mener de nu, det skal være Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (tidligere Arbejdsskadestyrelsen), der står for at vurdere, om en konkret borger skal have seniorpension.

- Vi vil have et ensartet system på tværs landet af landet, så vi sikrer, vurderingerne er friholdt fra økonomiske hensyn, der kan være forskellige fra kommune til kommune, afhængig af hvordan budgettet ser ud, siger partiformand for Det Radikale Venstre, Morten Østergaard.

Han peger samtidig på, at Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i forvejen er velkendt med at vurdere danskernes arbejdsevne på baggrund af helbredsoplysninger, når de behandler arbejdsskadesager.

- Det er det samme, de skal her. Derfor synes jeg, den løsning giver grund til at tro på, det kan lade sig gøre at indføre til 1. januar. Nu har vi fjernet den sidste sten, så Beskæftigelsesministeriet kan blive færdige med at lave lovforslaget, siger Morten Østergaard.

Søren Pape Poulsen mener også, det er realistisk at få implementeret aftalen inden 1. januar.

- Vi har jo lavet aftalen, så det er bare at sætte stikket i kontakten og få det til at fungere. Det eneste udestående var, hvem der skulle lave vurderingen. Det peger vi på nu, så den ligger lige til højrebenet.

Partierne bag aftalen var indkaldt til et møde om sagen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard sidste torsdag, men da meldte de afbud. Det mener Venstres Troels Lund Poulsen dog ikke skal være nogen undskylding for ikke at komme i gang med at få banet vejen for en seniorpension fra 1. januar. Han synes ikke, der er noget mærkeligt i at skrive til ministeren få dage efter, man har meldt afbud til at mødes med ham:

- Vi peger på en konkret løsning til visitation af dem, der søger seniorpension i brevet. Det må være en hjælp for ministeren, at vi skriver, at der nu er enighed blandt os, så vi kan gå direkte til en beslutning, så aftalen kan komme ud og virke, siger Troels Lund Poulsen (V).