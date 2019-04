Nyt velfærdsudspil: Milliarder skal findes til børn og ældre

Det offentlige forbrug skal øges med 23 milliarder kroner frem mod 2025 for at sikre samme velfærdssamfund, som vi har i dag. Det mener Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der foreslår partierne at indgå en velfærdspagt.

Fagbevægelsen ønsker blandt sine fire punkter i det nye udspil, at der bliver brugt yderligere 23 milliarder kroner frem mod 2025 til at investere i flere pædagoger, skolelærere og sundhedspersonale til sygehuse og ældre. Årsagen til udspillet er, at befolkningen vokser de kommende år med næsten 170.000 personer med både flere børn og ældre. Det skaber ifølge Lizette Risgaard selvsagt et behov for mere personale i den offentlige sektor.

Der er behov for flere penge, hvis velfærden skal sikres på samme niveau som i dag frem mod 2025. Det mener Lizette Risgaard fra Fagbevægelsens Hovedorganisation, som i et nyt udspil op mod det kommende folketingsvalg opfordrer Christiansborg-politikerne til at gå sammen om at finde pengene.

Flere skattemedarbejdere

I en ny undersøgelse, som Fagbevægelsens Hovedorganisation har foretaget, angiver 67 procent af de adspurgte, at de ønsker øget velfærd, hvis der er et økonomisk overskud, mens hver fjerde mener, at pengene skal bruges på skattelettelser. Otte procent har ikke taget stilling til spørgsmålet, som er foretaget blandt 2969 danskere i alderen 16 til 74 år. Lizette Risgaard finder tallene tankevækkende:

- Der er ingen tvivl om, at flere danskere foretrækker velfærd. Vi kan se, at uligheden er steget i de senere år, og at velfærden er på retur. Med undersøgelsen kan vi se, at mange af dem, der har en højere indkomst, også har en bekymring og prioriterer en bedre velfærd. Så jeg håber, at politikerne vil kigge til, at der er en opbakning til at prioritere anderledes, siger hun.

Derudover foreslår fagbevægelsen også, at der skal ansættes 1000 ekstra medarbejdere i Skattestyrelsen, som vil kunne give op mod fem milliarder kroner ekstra i indtægt frem mod 2025, samt at afskaffe det økonomiske råderum om nulvækst i det offentlige forbrug.

- Fagbevægelsen har i flere omgange kritiseret de mange besparelser i Skat, og der er brug for, at politikerne tænker igennem, hvordan Skat skal fungere. Det handler om tillid, og der kan det ikke nytte noget, at nogle slipper af krogen og ikke betaler deres skat, siger Lizette Risgaard.

Hun ser fagbevægelsens forslag som en realistisk mulighed blandt et politisk flertal på Christiansborg.

- Det er sund fornuft, det vi lægger frem. Jeg mener, at enhver politiker bør kigge på det, for vi skal sørge for at udbygge velfærden i takt med, at vi bliver flere ældre, og at der kommer flere børn og unge.