Nyt angreb på Lystbækgaard: Ni lam dræbt af rovdyr

Ulfborg: Det er kun to uger siden, at 36 får og lam blev dræbt på Lystbækgaard i et angreb. Nu har der været et nyt angreb, hvor ni lam er blevet dræbt af et rovdyr.

- Det er sjældent, at vi ser ulve angribe så små dyr, som ved dette angreb, siger vildtkonsulent Jens Henrik Jakobsen fra Naturstyrelsen i Vestjylland.

Når der er tale om angreb på får, vil der typisk være flere bidemærker i dyrene - det kan være både i struben og i baglårene.

- De lam, der var blevet angrebet, var bidt nedover ryggen og lidt i struben, fortæller Jens Henrik Jakobsen, som ikke vil vurdere, om det er ulve eller andre rovdyr, der har været på jagt.

Man fandt ni lam dræbt, men ifølge vildtkonsulenten er der nogen, som har set et tiende dyr, som skulle være blevet angrebet. Det er dog et dyr, som man ikke har fundet.

- Der er tale om to forskellige fårefolde ved de to angreb, men i begge tilfælde har hegnet ikke været ulvesikret, siger Jens Henrik Jakobsen.

Vildtkonsulenten fortæller også, at han efter angrebet har taget DNA-prøver, som der nu venter svar på. Der kan gå op til seks uger, inden de prøver er klar, hvor man altså kan få svar på, om der er tale om et ulveangreb.

Det har ikke været muligt at træffe fårehyrde Berit Kiilerich, som ejer fårene, men efter angrebet i påsken fortalte hun, at dyrene var: "angste, stressede og nervøse". Hun påtænkte derfor at sove i en bil i nærheden af dyrene.

Angrebet er det tredje på én måned. Det er knap en måned siden, at Storålam havde et rovdyrangreb mod deres dyr. Natten til onsdag den 3. april blev 16 får fundet bidt ihjel i en fårefold i Sandfærd Plantage, og yderligere ni måtte aflives efter det, som indehaver Jørgen Blazejewicz er overbevist om, var et ulveangreb.