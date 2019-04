Nye tal: Indvandringen bliver billigere, men koster stadig 30 milliarder kroner årligt

- Det, der er positivt, og det, der er nyt, er, at det går den rigtige vej. Vi har fået knækket kurven på udgifterne i forhold til ikke-vestlig indvandring, og vi kan se, at vestlig indvandring giver et ekstra plus, fortæller finansminister Kristian Jensen.

Isoleret set er det en god historie. Flere indvandrere kommer i arbejde, og det var altså med til at spare det danske samfund for ikke mindre end fem milliarder kroner i 2016 sammenlignet med året før.

Indvandring: Flere ikke-vestlige indvandrere er kommet i arbejde, og det er en af hovedårsagerne til, at udgifterne til indvandringen på et år er faldet med fem milliarder kroner. Det viser en helt ny rapport fra Finansministeriet, som avisen Danmark som det første medie har læst.

Indvandrere og deres efterkommere kostede i 2016 det danske samfund 30 milliarder kroner på bundlinjen. Det er fem milliarder kroner - eller knap 15 procent - mindre end året før.Indvandring fra vestlige lande bidrager positivt til statskassen - tallet voksede fra tre milliarder kroner i 2015 til fem i 2016. Indvandrere fra især Kina og Indien er også en god forretning for Danmark. Indvandring fra ikke-vestlige lande kostede isoleret set Danmark 35 milliarder kroner i 2016 - et fald fra 37 milliarder året før og på niveau med 2014, selv om Danmark i 2015 mod. Tallene fra 2016 er de nyeste, der er tilgængelige, fordi der er nogle års forsinkelse, hvis opgørelsen skal være troværdig og medtage alle udgifter og indtægter. Kilde: Finansministeriet

Det er tredje år i træk, at Finansministeriet regner på, hvad indvandringen koster Danmark. Rapporten kan først laves med et par års forsinkelse, da den bygger på omfattende datamateriale, som først er tilgængeligt på dette tidspunkt.

Det har gjort en forskel

Indvandrerne er overordnet opdelt i to grupper: vestlige og ikke-vestlige. Kigger man alene på de vestlige indvandrere og deres efterkommere, er de gået fra at være en god forretning til at blive en endnu bedre.

Når alle udgifter var modregnet, tjente statskassen således i 2016 fem milliarder kroner på denne gruppe, hvor det året før var tre milliarder kroner. Vestlige indvandrere og deres efterkommere er altså en væsentlig årsag til, at den samlede udgift til indvandringen faldt med fem milliarder kroner i 2016.

Den anden del af forklaringen skal findes hos de ikke-vestlige indvandrere, der ifølge Finansministeriets regnedrenge er blevet billigere for samfundet. De primære årsager til dette er ifølge ministeriet, at mange af dem er kommet på den nedsatte integrationsydelse, og fordi flere af dem er kommet i job.

Selv mener finansminister Kristian Jensen, at det er kombinationen af den lave integrationsydelse og ændringen af, hvordan jobcentrene vurderer indvandrernes arbejdsmarkedsparathed, der har gjort forskellen. Tidligere blev kun tre procent af indvandrerne ifølge ministeren vurderet som jobparate og dermed sendt i aktivering - det tal er nu helt oppe på 72 procent.

- Vi er gået fra at lære folk, at de skulle gå ned på kommunen og stikke poten frem, og så ville vi putte penge i lommen på dem. Nu lærer vi dem, at de skal ud på arbejdsmarkedet for at få en løn, der kan gøre, at de kan få den tilværelse, de har drømt om, siger ministeren.

- Er fremgangen ikke mere udtryk for, at det går godt i dansk økonomi, og at flere derfor får et job?

- Vi kan lige så godt være ærlige og sige, at selvfølgelig betyder det også noget, at der er mangel på arbejdskraft. Men vi ved bare fra utallige danske og internationale undersøgelser, at den økonomiske gevinst ved at komme i arbejde betyder noget for motivationen, svarer Kristian Jensen.