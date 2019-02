Nybyggerpar: - Det hårdeste, vi nogensinde har prøvet

Med manglende søvn, hårdt fysisk arbejde og et konstant savn af deres fire børn pressede optagelserne til tv-programmet det randrusianske par ud over alle grænser. Alligevel er de ikke i tvivl om, at det var det hele værd - også hvis det ikke bliver dem, der løber med præmien.

- Det er det vildeste og hårdeste, jeg nogensinde frivilligt har kastet mig ud i. Det er endnu vildere, end det ser ud til på skærmen. Vi arbejdede ofte 20 timer i døgnet, og i dagene op til, at vi skulle være færdige med de enkelte rum, måtte vi flere gange arbejde 40 timer i streg uden at sove. Jeg har aldrig før været så meget under pres i mit liv, fastslår Nicolai Manço, mens hustruen nikker bekræftende.

I efteråret 2018 rev de begge otte uger ud af kalenderen, overlod deres børn og hverdagspligterne til bedsteforældrene og flyttede ind blandt malerbøtter, fugemasse og luftmadrasser i et råt og nybygget rækkehus. Et hus, som de uge for uge og rum for rum brugte størstedelen af døgnets timer på at indrette, mens TV2 optog femte sæson af tv-programmet.

Randers: I Dronningborg sidder ægteparret Lourdes og Nicolai Manço og tæller ned til onsdag 27. marts. Der skal de nemlig deltage i et liveshow, hvor seerne skal afgøre, om det bliver dem eller et af de andre tre par fra det populære TV2-program "Nybyggerne", der løber med programmets store præmie: Et rækkehus til en værdi af 2,6 millioner kroner.

Vi arbejdede ofte 20 timer i døgnet, og i dagene op til, at vi skulle være færdige med de enkelte rum, måtte vi flere gange arbejde 40 timer i streg uden at sove. Jeg har aldrig før været så meget under pres i mit liv.

Parret var under maksimalt pres i de otte uger, optagelserne stod på. Ofte måtte de arbejde 40 timer i streg uden at sove. Foto: André Blinkilde/TV 2

- Nybyggerne er vores allesammens yndlingsprogram. År efter år har vi troligt siddet foran skærmen og fulgt programmet. Så da Nicolai og jeg talte om at melde os til, havde vi med det samme børnenes fulde opbakning. Havde vi ikke haft det, ville vi aldrig have meldt os til, fastslår Lourdes.

Den manglende søvn og det fysiske og mentale pres, parret var under, gjorde ikke savnet mindre. Men parret var fra start enige om, at det vigtigste var, at børnene ikke savnede dem. Og det gjorde de ikke - de hyggede sig med bedsteforældrene, og var dybt fascinerede af byggeprojektet.

- Mine forældre flyttede ind i vores hus og tog sig af børnene i alle otte uger, så de kunne fortsætte deres hverdag som hidtil. Og vi er jo i den ekstremt heldige situation, at rækkehuset ligger i cykelafstand fra vores hjem, så børnene kom tit og spiste aftensmad hos os, så vi kunne tilbringe nogle timer sammen. Men selvfølgelig er det ikke det samme som et normalt familieliv, så vi savnede dem. Meget, fortæller Lourdes Manço.

Hvad der gjorde de to måneder i rækkehuset endnu hårdere for det randrusianske par var savnet til deres fire børn på 5, 10, 11 og 13 år.

Drømmer om eget firma

Udover savnet til ungerne, har deltagelsen også krævet et økonomisk tab for familien i form af tabt arbejdsfortjeneste, da Lourdes under optagelserne måtte tage orlov fra sit job som socialpædagog i Randers Kommune, og Nicolai måtte gøre det samme på sit job som handicaphjælper i Aarhus. Alligevel er de ikke i tvivl om, at deltagelsen har været det hele værd - også hvis det ikke bliver dem, der løber med præmien.

Først og fremmest har de begge altid nydt at have renoverings- eller byggeprojekter at gå og pusle med. Siden de lærte hinanden at kende for 16 år siden, har de nærmest konstant haft gang i et eller andet projekt, og her var tv-konkurrencen endnu et nyt og spændende projekt i rækken.

Derudover har det givet dem mulighed for at prøve sig selv og forholdet af under ekstremt pres. Og for at vise omverdenen, hvad de kan præstere inden for indretning og design. Noget, de formentlig kan få glæde af i fremtiden. Deltagelsen har nemlig fået dem til at tage skridtet mod en længe ventet drøm: At starte egen virksomhed.

- Vi har drømt om eget firma i et årti - måske mere. Programmet har givet os blod på tanden, og kan forhåbentlig være med til at kickstarte firmaet og dermed nå vores drøm, forklarer Nicolai Manço og fortsætter:

- Folk er især begyndt at efterspørge de betongulve, vi laver i programmet. Så det bliver noget af det, vi kommer til at udbyde i firmaet, som dog kommer til at spænde vidt inden for indretning og design.