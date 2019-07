En ny undersøgelse baseret på kvinder fra Odense Børnekohorte viser, at der er en sammenhæng mellem rester af insektmidler i kvinders urin under graviditeten og forekomsten af symptomer på ADHD hos deres børn.

Studiet er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift "Environmental Research" og er baseret på 947 gravide kvinder og deres børn, som deltager i Odense Børnekohorte. Under graviditeten fik kvinderne undersøgt deres urin for rester af insektmidler. Da børnene var mellem to og fire år, besvarede familierne et standardiseret spørgeskema om symptomer på ADHD. Symptomerne kan blandt andet være, at børnene er meget urolige og impulsive og har svært ved at fastholde deres opmærksomhed i lang tid ad gangen.

Resultaterne viste, at jo højere koncentrationer af pyrethroider - en gruppe af hyppigt anvendte insektmidler - der kunne måles hos mødrene, jo flere ADHD-symptomer havde børnene. Denne sammenhæng blev stærkere, hvis mødrene også havde en høj koncentration af et andet insektmiddel, chlorpyrifos.