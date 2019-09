Bag den står Lars T. Therkildsen, der også har skabt komedieserierne fra TV2/Zulu og TV2/Play, "Turbomodul" og "Jacob Ditzel", sammen med Charter McCloskey. De to venner kommer oprindeligt fra Thy og bor nu i henholdsvis Hinnerup og København.

"Helved" er en serie i seks afsnit på cirka et kvarter hver. Den findes også med engelske tekster. Serien bliver sendt på streamingtjenesten Amazon fra 20. september. Den er produceret af Grasværk, et kreativt produktionsselskab baseret i Aarhus. "Helved" er støttet af New Danish Screen ved Det Danske Filminstitut. Medvirkende: Charter McCloskey - Albert Uffe Rørbæk - Jens Sofie Stougaard - Jytte Kasper Gross - Dennis Miri-Ann Beuchel - Ida Karen Lis Ahrenkiel - Farmor Manuskript og instruktion: Lars T. Therkildsen

Farmors 80-års-dag

"Helved" tager udgangspunkt i Albert, der på mystisk vis bliver fanget i et tidsloop på familiens slægtsgård i Jylland. Det sker under hans demente farmors 80-års-fejring. Dømt til at genopleve den samme familiefødselsdag igen og igen må Albert revurdere sig selv, sin familie og finde ud af, hvorfor alting går i ring.

- Målet er først og fremmest at skabe en underholdende og sjov komedieserie om en dysfunktionel familie fra udkanten af Danmark. Det er sort, jysk humor for fuld udblæsning, men med familiesituationer, som mange måske kan nikke let genkendende til.

- Jeg har hentet inspiration i Thy, fordi jeg gerne vil fortælle historier om skæve karakterer med en autentisk bund. Det er vigtigt for mig, at karaktererne og miljøet har en autenticitet, selvom de er skruet op på 110 procent. "Helved" er en videreudvikling af det, vi har arbejdet på i "Turbomodul"-regi - både visuelt og komisk. Det er ikke høflig tøhø-humor, og mørket lurer under fortællingen, siger Lars T. Therkildsen.

Han fandt et hus i Østbirk, hvor optagelserne kunne laves.