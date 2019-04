Ny rapport fra Sundhedsstyrelsen: Markant færre børn på Steinerskoler er vaccineret mod mæslinger

Markant færre børn på Rudolf Steinerskoler er vaccineret mod mæslinger. Det viser Sundhedsstyrelsens årsrapport for børnevaccinationsprogrammet, der for første gang har opgjort vaccinationsdækningen for MFR2-vaccinen på skoleniveau. Ud af de 20 skoler med lavest vaccinationsdækning i landet er 11 Steinerskoler, og flere af dem har en vaccinationsdækning ned til 50-55 procent.

Mens blot cirka halvdelen af børnene på Rudolf Steinerskolerne i Gentofte og Skanderborg er vaccineret mod mæslinger, gælder det til gengæld 95 til 100 procent af børnene på knap 50 andre grundskoler i landet.

Den store forskel i vaccinationsgraden kommer ikke bag på Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark.

- Vores skoler er ikke involveret i, hvordan forældrene træffer deres valg, men det at fravælge vaccine hænger godt sammen med Steiners syn på sundhed og sygdom. Han mente nogle sygdomme var væsentlige for, barnet kunne udvikle sig. Det kan være en del af årsagen, at forældre har beskæftiget sig med hans syn på sygdom i forbindelse med, de har sat sig ind i det pædagogiske, siger sekretariatsleder i Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark, Christina Vilhelmsen.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er heller ikke overrasket over, at det særligt er Rudolf Steiner Skoler, der har en meget lav vaccinationstilslutning. Hun har en klar opfordring til forældrene: At de genovervejer deres beslutning og forholder sig til den fare, de udsætter andre børn for.

-Det kan godt være, de selv har den holdning, at de ikke ønsker at vaccinere. Men hvis det betyder, at andre børn ikke kan deltage i børnehave eller skoleaktiviteter eller andet, fordi de har en sygdom, der gør dem særligt udsatte, er det noget, man er nødt til at forholde sig til, uanset om man er forældre eller institution, siger ministeren.