Ny formand skal samle

Thomas Funding, politisk redaktør på avisen Danmark, oplever, at der særligt denne gang har været et ønske fra politikerne i Folketinget om en formand, der formår at samle partierne. Det skyldes ifølge redaktøren, at Pia Kjærsgaard af mange er blevet opfattet som en formand, der har splittet mere, end hun har samlet. På grund af ønsket om en mere samlende figur var Henrik Dam Kristensen et oplagt valg, vurderer han.

- Den nye formand skulle være en, alle partier har respekt for, og en de stoler på kan handle upartisk og hæve sig op over interne stridigheder partierne i mellem. Henrik Dam Kristensen har ry for at være en politiker, man kan stole på, og han spiller ikke længere en rolle i det interne magthierarki. Han passer som fod i hose til jobbeskrivelsen som formand, siger han.

På det sociale medie Twitter bliver Henrik Dam Kristensen også beskrevet som en imødekommende og afslappet politiker. I sin ministertid spiste han ikke kun med sit ministersekretariat, men skiftede mellem fuldmægtige, studentermedhjælperne og kontorcheferne.

- I modsætning til andre ministre var han ikke ledsaget af to-tre ministersekretærer. Han gik på egen hånd og var meget åben og venlig, når jeg fremlagde sager. Jeg snakkede meget med ham om cykelløb, Touren og Giroen, fordi han selv er cyklist går meget op i cykelløb, siger Morten Madsen, der som specialkonsulent i Beskæftigelsesministeriet arbejdede under ham, mens han var minister i 2014 og 2015.