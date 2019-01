Gode, bæredygtige initiativer i dagligvarebranchen kan sagtens slå igennem. Men én faktor er ifølge professor med ekspertise forbrugeadfærd John Thøgersen altafgørende:

- Forbrugerne skal opleve det som en ekstra værdi for at acceptere det. Gør de ikke det, bliver det ingen succes. Hvad dåseøllerne angår, er det helt oplagt, at pakkerne skal være håndterlige, de må ikke være for tunge, og det må ikke være et farligt bøvl at få vristet dem fri af limen, der holder dem sammen, siger han.

Netop det er Carlsberg selv spændt på i lanceringen af den nye snappack, hvor dåseøllerne er limet sammen i modsætning til den velkendte sixpack, der er emballeret i plastik. Fredag efterprøvede bryggeriets marketing manager i Danmark, Jeppe Boel, det nye initiativ på tilfældige mennesker ved åen i Aarhus midtby.

De tog godt imod princippet bag den nye emballering, men havde ikke alle lige let ved at at få dåserne snappet fri af den lim, der holder dem sammen. Den vedhæftede brugsvejledning lod ingen sig distrahere af. De slap øjeblikkelig muskelkræfterne fri med udsigten til et par fredagsbajere.