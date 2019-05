Aarhus: Familien Holch Povlsen har indvilget i, at pressen lørdag følger begivenhederne uden for Aarhus Domkirke i forbindelse med begravelsen af de tre børn, som blev dræbt ved et terrorangreb i Sri Lanka i påsken.

Domprovst Poul Henning Bartholin forestår begravelsen. Den begyndte cirka klokken 14 og er sat til at vare en times tid.

Der bliver sunget tre salmer under begravelsen. Salmerne er "I østen stiger solen op" af B.S. Ingemann, "Se, nu stiger solen af havets skød" af Jakob Knudsen og "Du som har tændt millioner af stjerner" af Johannes Johansen.

Efter ceremonien er der for den nærmeste familie jordpåkastelse ved Ormslev Kirke nær Aarhus.

Det direkte signal er sat på pause, mens ceremonien i kirken finder sted. Den bliver genoptaget omkring klokken 14.50.

ritzau og gjø