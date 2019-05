Nordjyske Medier indgår nu sammen med de øvrige otte regionale mediehuse i konsortiet, der vil ansøge om FM4-sendetilladelsen.

- Det er meget velkomment, at også Nordjyske Medier indgår i konsortiet om FM4-ansøgningen. Det fuldkommer vores geografiske dækning og tilfører stærke kompetencer, som vi får brug for, hvis vi lykkes med at få sendetilladelsen 1. november i år, siger Bjarne Munck, viceadministrerende direktør i Jysk Fynske Medier.

Anne-Marie Dohm, ansvarlig for konsortiets ansøgning om at drive FM4-kanalen og tilhørende platforme, glæder sig også over, at Nordjyske Medier er med på vognen.

- Det bliver af stor kvalitetsmæssig betydning for en landsdækkende radiokanal, som den vi ønsker at ansøge om, at den er forankret i alle regioner i landet. Selv om den skal have sin egen selvstændige redaktion, så vil den også have et stort netværk af redaktionelle miljøer i hele landet, som den kan samarbejde med om store satsninger og fælles landsdækkende dagsordner, siger hun.

- Vi ønsker med vores deltagelse at sikre, at den nye radio også tager afsæt i vores del af landet, når det er besluttet at sende taleradio med udgangspunkt i provinsen. Nordjylland har meget at byde på i forhold til resten af landet, lyder det fra Morten Vinther Jensen, administrerende direktør i Nordjyske Medier.