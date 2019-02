Tidligere murer Tommy Sørensen, 59 år kan fremvise et rædselskabinet af sygdom og ulykker. For ham er begreber som seniorpension og fleksibel pension hip som hap. Ingen af delene ville komme ham til hjælp.

Thisted: Hvis der er nogen, der følger den aktuelle debat om nedslidning og pensionsalder med indgående interesse, er det Tommy Sørensen i Skjoldborg ved Thisted. Og hvis der er nogen, som hverken en ny fleksibel pensionsalder eller den allerede eksisterende seniorførtidspension kommer til hjælp, er det også ham. - Dengang mange år tilbage, da mine problemer begyndte, fandtes seniorførtidspensionen slet ikke, og havde det været i dag, ville jeg have været for ung til at komme i betragtning, siger Tommy Sørensen, der er 59 år og forhenværende murer, særdeles forhenværende murer. Det socialdemokratiske forslag om en fleksibel ordning, hvor pensioneringen afhænger af antallet af aktive år på arbejdsmarkedet har også en, men endnu ikke præciseret, passus om, at tidlig pension kun kan ske i et begrænset antal år før den ordinære folkepension. - Desuden lyder det, som om man skal have været i arbejde i 40 år eller mere. Det havde heller ikke hjulpet mig. Jeg havde været murer i omkring 20 år, da jeg blev gjort definitivt ukampdygtig, siger Tommy Sørensen.

Systemet er til for sig selv, ikke for de syge og dårlige Tommy Sørensen, forhenværende murer

Foto: Johan Gadegaard Tommy Sørensen mistede arbejdsevnen for 18 år siden. Derfor følger han med interesse den aktuelle debat om pensionsreform. Foto: Johan Gadegaard

Sygdom væltede ned om ørerne Tommy Sørensen forekommer at være den ultimative definition på uarbejdsdygtighed. Siden han var 41 år, er ulykker og dårligdom væltet ned om ørerne på ham. Hans sygdomshistorie ligner en rædselsfortælling i flere kapitler, og sideløbende har han oplevet at skulle tage brydegreb med et system - myndighederne, kommunen og andet godtfolk - der ikke kan se den mest indlysende fysiske nedbrydning af et menneske for bare regneark og rigide afkrydsningsskemaer. Genvordighederne tog fart i 2005, da han fik lægernes dom: færdig som murer. Det var konsekvensen af dels en diskusprolaps, dels en alvorlig faldulykke med dobbelt benbrud og kompliceret brudsamling i anklen fire år forinden. Det udløste fleksjob, men i 2011 blev han ramt af en ny diskusprolaps, og hans arbejdstid blev sat ned til fem timer. For at det ikke skal være løgn, blev han et halvt år senere ramt af Hortons hovedpine, smerter, der er kroniske og med periodevis ekstraordinære anfald, der rammer pludseligt og voldsomt som borende knive bag øjnene. Ifølge Rigshopsitalet en af de mest smertefulde lidelser overhovedet. Det nedsatte hans arbejdstid til en time om ugen. I 2016 blev han ramt af hjerneblødning, bugspytkirtlen blev udsat for et betændelsesangreb og måtte bortopereres, og for fuldstændighedens skyld blev han ramt af hyppig diarre. Hvilket alt sammen skulle lægges oven i mange års lænderygsmerter, slidgigt i ryggen, uregelmæssig hjerterytme og hukommelsesbesvær som følge af hjerneblødningen. Det fik straks konsekvenser: Han blev frataget retten til fleksjob. Ikke, fordi vurderingen var, at han ikke kunne arbejde, men fordi han skulle sendes i ressourceforløb - en ordning, hvor diverse foranstaltninger og afprøvninger skal gøre uarbejdsdygtige klar til alligevel at arbejde.

Foto: Johan Gadegaard Ingen af de pensionsordninger, der diskuteres for øjeblikket , ville have været Tommy Sørensen til gavn - medmindre muligheden for individuelle vurderinger er reeelle og uvildige, mener han. Foto: Johan Gadagaard

Ubegribelig lang tid Her syntes Tommy Sørensen li'godt, at nu var tiden kommet til at tage murerskeen i den anden hånd. Han klagede, men Ankestyrelsen så de samme muligheder i ham som kommunen og afslog hans klage. Men så kom de nye førtidspensionsregler, som blev hans redning i oktober sidste år. Dermed faldt der en form for ro, i hvert fald afklaring, over hans liv. Det er op til de sproglærde at betegne hans forløb som nedslidende eller opslidende. Men slidt er han. - Jeg begriber ikke, at der skal gå så mange år. Det har været en kamp, jeg ikke ønsker skal overgå nogen andre. Problemet er, at der ikke findes nogen ordninger for sådan nogle som mig, i hvert fald ikke nogen, der virker. Systemet er til for sig selv, ikke for de syge og dårlige, det fungerer simpelthen ikke, siger Tommy Sørensen.

Foto: Johan Gadegaard Tommy Sørensen fra Thisted er tidligere murer og har endelig fået tilkendt førtidspension. Han har dårlig ryg, dårligt ben, Hortons hovedpine, slidgigt osv. Foto: Johan Gadegaard

Op med skatten Han synes, det er på tide, der er kommet en debat om pensionssystemet. For ham lyder det næsten, som om socialdemokraterne har aflyttet ham. Han har i adskillige år talt for en fleksibel pensionering. - Det er fornuftigt, at man kan træde tilbage efter for eksempel 40 år i arbejde. Men det skal være virkelig fleksibelt. Efter så mange år har man udtjent sin værnepligt, leveret sit. Så der skal stadig være mulighed for at arbejde det, man kan, selv om man går tidligt på pension. - Og først og fremmest skal der være reelle ordninger for dem, der i tidlig alder mister arbejdsevnen. De skal vurderes, og det skal være speciallæger, der ikke kender patienten og ikke er fedtet ind med myndighederne, som vi i dag ser med en masse kommunale lægekonsulenter, der ikke engang ser patienten, mener Tommy Sørensen. Han er bevidst om, at den slags koster penge. - Det koster, men det er en nødvendig udgift, som bliver endnu større, når man ikke gør noget. Tænk bare på de hospitalsregninger, jeg efterhånden har været årsag til. Så må vi betale mere i skat. Jeg har altid betalt min skat med glæde, og det betyder ikke noget med et par procent ekstra, hvis det kan gøre, at alle kan få et godt liv, siger Tommy Sørensen.