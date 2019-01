Moren, der tappede blod fra sin søn

En 36-årig kvinde og mor til tre er tiltalt for at have gjort sin yngste søn syg ved at tappe blod fra ham, siden han var helt lille. Nu skal hun for retten, hvor den opsigtsvækkende sag bliver fremlagt i detaljer for det nævningeting, som skal dømme hende.

Kvinden, der er 36 år og enlig mor til tre, blev anholdt på sin bopæl i Skjern 25. september 2017. I et lukket grundlovsforhør erkendte hun, at hun havde tappet blod fra sin yngste søn, siden han var ganske lille og helt frem til sin anholdelse.

Fem år, hvor alle troede, at drengen var alvorligt syg, og hvor lægerne gav ham ikke færre end 110 blodtransfusioner og endda overvejede en stamcelletransplantation for at helbrede ham for, hvad de troede var en sjælden blodmangel-sygdom.

Kriminal: Hvad fik en mor til i al hemmelighed at tappe blod fra sin egen søn, fra han var knap et år gammelt, til hun blev opdaget fem år senere.

Münchhausen by Proxy lød det fra selvudnævnte eksperter på Facebook, ligesom politiet har fortalt, at netop den diagnose var med i deres udredning af sagen. Münchhausen by Proxy er, modsat hvad mange tror, ikke en psykisk sygdom men en tilstand, hvor en voksen, typisk en forælder, skaber symptomer hos et barn for at få opmærksomhed hos sygehusvæsnet og andre.

Hun blev varetægtsfængslet, mens børnene kom til faderen og familien. Da Midt- og Vestjyllands Politi første gang fortalte om sagen, fortalte vicepolitiinspektør Jim Hansen, at drengen, der i dag er syv år, er rask og ikke længere lider af blodmangel. Hvorvidt drengen har fået fysiske og psykiske følger efter moderens blodtapning gennem fem år vil blive klart under retssagen.

Men tilbage til begyndelsen. Moren har under hele forløbet været åben om sin søns tilstand og har blandt andet i en beretning til en webside skrevet detaljeret og åbenhjertigt om de udfordringer, som familien har stået med, ligesom hun har deltaget i et tv-program om emnet.

Hvorvidt moderen lider af Münchhausen by Proxy er endnu ikke slået fast. Mens hun har siddet varetægtsfængslet, er hun blev mentalundersøgt, og under retssagen vil anklageren komme ind på retspsykiaternes konklusion.

Denne gang for at blive udredt for årsagen til blodmanglen. Omkring hans to års fødselsdag mente lægerne at have fundet ud af, at drengen led af en yderst sjælden sygdom, der betyder, at man ikke selv producerer røde blodlegemer.

Blodmanglen fortsatte, og foråret efter, da drengen var halvandet år, blev han atter indlagt på Skejby Sygehus for at finde årsagen til den lave blodprocent.

Drengen skulle igennem en længere periode med kemoterapi, og det var under den behandling, at hans blodprocent pludselig begyndte at falde drastisk.

Fem måneder gammel blev familien indlagt på Skejby Sygehus, hvor drengen, der blot vejede fire kilo, fik indopereret et venekateter for at få næring uden om mave-tarm-systemet.

Familien støttede

Først næsten fire år senere går det op for lægerne, at blodmanglen er kommet som resultat af moderens egne gerninger.

I løbet af fem år får drengen i gennemsnit en til to blodtransfusioner per måned.

Størstedelen af hans korte barndomsliv foregik på sygehuse, hvor lægerne foretog utallige behandlinger for at forstå, hvorfor han havde så stor en blodmangel.

Imens blev hans forældre skilt, og hans mor, der fremstod som en kærlig og omsorgsfuld mor, var utrætteligt ved hans side med opbakning fra venner og familie, der ikke fatter mistanke. En nært familiemedlem opretter en indsamling for at give moderen og hendes tre børn en hjælpende hånd. I forbindelse med indsamlingen skriver familiemedlemmet, at familien har en konstant frygt for at miste drengen, og at lægerne overvejer en knoglemarvstransplantation som en mulighed, men er i tvivl om effekten.

Præcist hvad, der fik personalet på børneafdelingen i Skejby til at fatte mistanke til kvinden, er uvist. Men hen over sommeren 2017 melder mistanken sig, og politiet bliver indblandet.

Ifølge avisens oplysninger bliver kvinden overvåget i en periode, før hun bliver anholdt mandag 25. september 2017 i sit hjem i Skjern.

Hun bliver sigtet og varetægtsfængslet for medicinsk mishandling af barnet. Politiet fortæller i december, at man er færdig med at efterforske sagen, og at den sandsynligvis vil komme for retten først i 2018. Men sådan skulle det ikke gå.