Mor om forældres fravalg af mæslingevaccine: I risikerer at slå min immundefekte søn ihjel

24-årige Mitzi Krabbe Hou gik tirsdag og onsdag viralt på Facebook, da hun i et opslag opfordrede danskerne til at tage ansvar og lade sig vaccinere mod mæslinger. En sygdom, der kan slå hendes søn Noah Elias ihjel. Privatfoto

Noah Elias på halvandet år risikerer at dø, hvis han smittes med mæslinger. Men hans forældre kan ikke gøre noget for at forhindre det. Sønnen har en immundefekt, der afskærer ham fra at få en vaccine. Derfor opfordrer hans mor, Mitzi Krabbe Hou, andre forældre til at tage ansvar og vaccinere sig selv og deres børn.

Mæslinger: Mitzi Krabbe Hou føler sig som en zombie, da hun sammen med sin lille søn i barnevognen stiger ind i S-toget mod Valby en februardag i 2018. Hun tager sin mobiltelefon op til øret igen og mærker tårer trille ned ad sine kinder. Hun siger ikke andet end "ja". Flere jaer. Da hun lægger på, snøfter hun for alvor, og de fem-seks andre passagerer i togvognen kigger undrende på hende. I den marineblå barnevogn foran hende sover hendes fem måneder gamle søn, udmattet efter dagens babysvømning. Sønnen ved ikke, at en lægesekretær lige har fortalt hans mor, at han kan dø af en simpel forkølelse. At familien skal i isolation. Mitzi Krabbe Hou forsøger at dæmpe sin gråd, da hun ringer til sin mand og fortæller det. Hun ringer også til sin mor. Mellem opkaldene forsøger hun skiftevis at fokusere på de røde prikker på togets display, der viser, hvor langt, de er kommet, og på sønnens ansigt. Han misser med øjnene, når solen bryder igennem togruderne i glimt. Mitzi Krabbe Hou synes, han ser fin og uskyldig ud. Hun har lyst til at række ned til ham, tage ham op og beskytte ham. Men hun ved ikke, hvordan hun skal gøre det. Det er hun stadig i tvivl om.

Immundefekt En immundefekt svækker immumforsvaret hos den person, der er ramt af den. Der er indtil nu identificeret mere end 150 forskellige underdiagnoser af immundefekt, og hver underdiagnose har sine specifikke symptomer afhængigt af hvilke dele af immunforsvaret, der er ramt.Men de har tilfælles at patienten rammes af adskillige infektioner, der kan være svære at behandle og med alvorlige følger.



Der findes ikke en endelig opgørelse af det faktiske antal patienter med immundefekt i Danmark. Men det anslås gennem statistiske beregninger, at der i Danmark findes cirka 3.000 patienter, hvoraf cirka 65 procent er ramt af immunglobulindefekter.



Enhver med en immundefekt må undgå unødig kontakt med potentielle smittekilder.

Noah Elias kan måske vokse fra sin immundefekt med alderen, men andre vokser aldrig fra det. Privatfoto.

Mæslinger i udbrud Noah Elias har en immundefekt, der gør, at hans krop ikke danner nok antistoffer. Den gør også, at hans krop ikke er stærk nok til at få vaccinen mod mæslinger, selv om han risikerer at dø, hvis han får sygdommen. Nu er sygdommen i udbrud i Danmark, og fem danskere er siden vinterferien blevet smittet med mæslinger. Flere af dem bor tæt på 24-årige Mitzi Krabbe Hou og hendes mands hus i Slangerup. Men selv om de tager deres forholdsregler, kan de ikke beskytte deres søn. I Danmark ligger vaccinationsraten for mæslinger omkring 90 procent. Hvis immundefekte børn som Noah Elias skal være sikre, skal den op på 95 procent. Men forglemmelse og vaccineforskrækkelse, der blandt andet skyldes et falsk fabrikeret forskningsstudie fra slutningen af 1990'erne, der antog, at der var en sammenhæng mellem autisme og mæslingevaccine, kan være årsagen til, at vi ikke er helt i mål endnu, forklarer eksperter.

- I er til fare for andre Mitzi Krabbe Hou opdagede mæslingeudbruddet, da hun tilfældigt tjekkede Facebook tirsdag morgen. Samme dag, som Noah Elias blev halvandet år. Hendes mor havde delt en artikel, som opfordrer danskerne til at blive vaccineret grundet udbruddet. Kort efter skrev Mitzi Krabbe Hou en statusopdatering, der på blot et døgn er blevet delt over 4000 gange. "Det er igen og igen bevist, at forskningen, der påstod en sammenhæng mellem autisme og vaccinationen, er forkert. Så vaccinér nu dem, der kan tåle det, så vi kan komme op på at 95 procent af befolkningen er immuniserede og de få, der ikke kan vaccineres, ikke mister livet grundet andres tankeløshed!", står der blandt andet i opslaget. I dag sammenligner Mitzi Krabbe Hou vaccination med bilkørsel. - Det kan godt være, at du synes, det er fedt at køre hasarderet, og at du mener, du er herre over eget liv. Men du er også til fare for andre, og så længe du færdes blandt andre, er du nødt til at indordne dig under samfundets normer. Det er det samme med vaccination. De, der vælger den fra, løber en risiko. Ikke kun for deres egne børn, men også for andres. Vi må ikke vaccinere, så vi kan ikke gøre noget. Men hvis andre vaccineres, kan vi også beskytte børn som Noah Elias, siger hun.

Håb forude Mitzi Krabbe Hou påpeger, at Noah Elias ikke er et af de børn, der er hårdest ramt af immundefekt. En sygdom som cirka 3000 danskere lider af ifølge foreningen Sjældne Sygdomme. Noah Elias' antistoftal har været stigende i en periode. Det har givet lægerne og familien håb om, at Noah Elias en dag kan vokse fra sin immundefekt. De stigende tal har også betydet, at den lille dreng har været med på legepladsen fem minutters gang fra huset i Slangerup. Tirsdag var han også på vej derhen med sin mor i hånden, men de nåede knap ud af indkørslen, før en stoppende bil fangede drengens opmærksomhed. I første omgang blev den lille dreng en anelse skuffet over, at det ikke var faderen, der var kommet hjem. Men da den midaldrende mand, som også bor på vejen, gjorde antræk til at hilse på ham, blev humøret straks bedre. Noah Elias lavede sit sædvanlige charmetrick, hvor han går i knæ, sætter sine hænder på knæerne, bukker hovedet, for derefter at løfte det op, som om han har langt hår, han kan svinge med, mens han smågriner og siger "hej, hej, hej". Bagefter trækker han i sin mors arm, fordi han vil tættere på. Men Mitzi Krabbe Hou er blevet nervøs i mellemtiden. Hvad hvis den midaldrende mand ikke er vaccineret? Mitzi Krabbe Hou siger pænt farvel til manden og får Noah Elias med ind i huset igen, selv om han stritter imod.

Holder sønnen hjemme Siden har forældrene besluttet at holde deres dreng på familiens bopæl, indtil mæslingeudbruddet er ovre. De føler ikke længere, at deres forholdsregler med at spritte sønnens hænder af på legepladsen og kun lade ham lege med børn, der har været symptomfrie i to døgn, er nok. Mitzi Krabbe Hou har gået hjemme med parrets søn, siden han fik konstateret immundefekten fem måneder gammel. Som hans antistoftal er nu, må deres søn stadig ikke komme i daginstitution eller være blandt større grupper børn. Indtil videre har de været inde på Rigshospitalet for at få taget prøver hver tredje måned. Hver gang håber de, at svaret bliver, at Noah Elias' tal er normale. Hvis det sker, får de endelig vished for, at deres søn kan få en skolegang ligesom alle andre børn og en stor flok kammerater at lege med. Men indtil da må de beskytte deres søn så godt, som de kan og sætte deres lid til, at danskerne tager imod de vacciner, de bliver tilbudt.