Mød spidskandidaterne: Her er de 10 danske spidskandidater til europaparlamentsvalget

Morten Helveg Petersen, Radikale Venstre

Familiehistorien handler om et solidt aftryk i politik. For de radikales EU-spidskandidat, Morten Helveg Petersen, bygger fremtidens fremgang på et stærkt europæisk samarbejde - især for klimaets skyld.

Mød Morten Helveg Petersen her.