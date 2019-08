Modstanden vokser, men Løkke holder fast: Læs eksklusive interviews og analyser af V-oprøret

Løkke mistede troen allerede i 2016

Kort før folketingsvalget den 5. juni smed Lars Løkke Rasmussen en bombe ind i valgkampen ved at annoncere, at han gik efter at danne regering henover midten sammen med Socialdemokratiet.

9. juni, mens de S-ledede regeringsforhandlinger stadig var i gang, gav Løkke et eksklusivt interview til Avisen Danmark. Her fortalte han, at han allerede i 2016 mistede troen på det borgerlige projekts levedygtighed, da han blev tvunget til at udskrive valg eller tage Liberal Alliance med i regering. Han valgte det sidste og begyndte derefter at forberede sig på at søge ind mod midten.

Læs hele interviewet her.