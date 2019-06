'Miss Maribo' og andet titelgejl

Korrekthed: Professor Steen Hildebrandts seneste, politisk korrekte klimaindlæg vidner om, at også han bruger sin titel bevidst til at foregive forstand på noget, han ikke afslører mindste faglige kendskab til, men så meget desto mere til at høste laurbær i den politisk korrekte menighed.

"- og de, der tror, at titler ingenting betyder, de ta'r fejl - det støtter sagen med lidt titelgejl!",

som det hedder i Bendt Reiners Miss Maribo-vise.

Metoden ligner en pseudoakademisk tradition, siden professor Niels I. Meyer tog den i brug i 70'ernes energidebat og blev bagmand for bl.a. denne hysteriske vind-eufori, der ikke gør landets el- eller anden sikkerhed en kilowatt bedre, men måske luner de rettroendes samvittighed mht. skyldig indsats for minimalismens guldkalv.

Steen Hildebrandt skælder ud på Folketingets afgåede formand Pia Kjærsgaard for hendes udtalelse om klimatosser. Det er nok et spørgsmål, hvem der er tosset, men hvis ikke det er tosset, at voksne skubber børn foran sig på en basis af UU (ubegrænset uvidenhed), som det sker i dag, hvad er i grunden så?

Tilmed burde det vel ligge inden for en titulær professors åndelige horisont - uanset hvad vedkommende så end er professor i - at kunne (ville?) indse, at den naturvidenskab, vi kalder klimaet, ikke just kører efter selv nok så velmente politiske spilleregler. Eller tror professoren måske, at klimaet blot heiler og retter ind efter, hvad politikere bestemmer sig for på storladne, presseeuforiske konferencer i Kyoto, København eller Paris?

Professor Hildebrandt har med sine seneste indspark i avisen Danmark forleden leveret et prima bevis for, at han med sin ensidige politiske indgangsvinkel kan gøre klimaet og os, der lever i det, den største tjeneste ved at tie, til han har indset naturvidenskabens betydning for emnet. Uden den brik i spillet kan vi hverken gøre kuk eller bøh ved klimaet, heller ikke - eller måske netop ikke - politisk.

