Miraklet udeblev: Cecilie tabte kampen

Holstebro: Hun håbede til det sidste. Hvad kunne hun ellers gøre, sagde Cecilie Trier Dalgaard for blot tre måneder siden.

Så hun kæmpede. Men mandag kunne hun bare ikke mere. Cecilie Trier Dalgaard er sovet stille ind som følge af en aggressiv kræftform, der begyndte i spiserøret og først blev konstateret i februar sidste år. Hun blev 18 år.

- Hun sagde selv, at hun var "heldig" med at få et helt år, hvor hun var syg, men ikke så syg at hun ikke kunne gøre noget, siger hendes mor og far, Anni og René.

I marts måned fortalte Cecilie sin historie i forbindelse med, at hendes fætter Patrick Nielsen til august vil klare en Ironman og samtidig samle ind til Børnecancerfondens arbejde.

Såvel fætteren som familien vidste godt, at det nok var sent til, at de indsamlede penge kunne komme Cecilie til gavn. Kræften spredte sig nemlig, uden der var meget at gøre. Lægerne var kommet med den hjerteskærende dom, at hun ikke ville blive 19 år gammel.

- Den eneste gode nyhed, jeg har fået, gik på, at de kunne fjerne 99 procent af kræften, men det holdt kun i to måneder. Hver gang, der er nyt, er det, at de har fundet kræft et nyt sted. Jeg har det over det hele, undtagen mine ben og arme, sagde Cecilie Trier Dalgaard i interviewet.

- Det er nemmere for mig at være i min situation, end det er for pårørende. De kan jo ikke gøre noget. Det kan jeg heller ikke, men alligevel, sagde Cecilie Trier Dalgaard også.

Det var den slags overskud i en tragisk situation, der gjorde Cecilie til noget helt unik.

- Rigtig mange raske mennesker kunne lære noget af Cecilies tilgang til livet og om at nyde det, konstaterer hendes mor og far, der også har beskrevet familiens store tab på Facebook:

- Hvis det her overhovedet skal give nogen mening, så må det være, at der er en, som har brug for de kvaliteter, som Cecilie havde. Livsglæde, social og nysgerrig på alt. Hun kunne samle alle om sig, og lod aldrig nogen stå tilbage alene. Hun kunne ikke fordrage, at nogen blev holdt udenfor, og tænkte altid på andre før sig selv. Det gør så ufattelig ondt lige nu, og tomheden kræser sine usynlige spor i mit sind, skriver familien blandt andet.

Cecilie Trier Dalgaard bisættes fra Holstebro Kirke på søndag den 26. maj, klokken 14. I en dødsannonce i dagens avis skriver familien, at det er Cecilies ønske, at man ikke kommer i sort, men gerne farverigt tøj, ligesom der i stedet for blomster ønskes gavekort til blomsterhandlere.