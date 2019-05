Minister vil nedlægge Folketingets Europaudvalg: Det er alt for gammeldags

Når Folketingets EU-beslutninger gemmes væk i et særskilt udvalg, daler interessen for området, og Danmark risikerer at sætte sig selv uden for indflydelse. Sådan lyder advarslen fra minister Eva Kjer Hansen (V).

EU: Den måde, Folketinget i dag behandler EU-stof på, er forældet.

Sådan lyder meldingen fra minister for ligestilling, fiskeri og nordisk samarbejde Eva Kjer Hansen (V), efter at avisen Danmark mandag kunne fortælle, at mange politikere på Christiansborg nedprioriterer møder i Folketingets Europaudvalg, når kalenderen er for pakket. Således har 20 ud af 29 medlemmer over 20 procents fravær til udvalgsmøderne, og flere udvalgsmedlemmer har ikke været til et eneste af de seneste 58 møder i udvalget.

Det er Eva Kjer Hansens opfattelse, at alt for få politikere på Christiansborg ønsker at sidde i Europaudvalget på trods af, at udvalget tager sig af alt mellem himmel og jord lige fra beskæftigelse til miljø. Derfor ender det ifølge hende med at være partiernes EU-ordførere, der fredag efter fredag overdrager vigtige mandater til landets ministre, så de kan handle på vegne af Danmark i EU.

Eva Kjer Hansen mener, at Europaudvalget bør nedlægges, og at arbejdet i stedet bør lægges over i Folketingets almindelige fagudvalg. Det er et forslag, som hendes partifælle, Venstres kandidat til Europa-Parlamentet Søren Gade også præsenterede mandag i avisen Danmark.

- Rigtig meget af det, vi beskæftiger os med på Christiansborg, tager udgangspunkt i EU-beslutninger, men vi agerer stadig, som om EU er løsrevet fra det øvrige Folketing. En fagordfører skal ikke bare være det inden for Danmarks grænser, men også varetage området på EU-plan, fordi de to ting er integreret, siger Eva Kjer Hansen.