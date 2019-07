Minister-kritik for langsom efterforskning: Fyns Politis ledelse har taget styring i Dan-Bunkering-sag

Efterforskningen af den stærkt kritiserede Dan-Bunkering-sag holdes nu i kort snor af en styregruppe, hvor topfolk fra Fyns Politi deltager. Olievirksomheden Dan Bunkering med hovedsæde i Middelfart er under mistanke for at have solgt 30.000 ton jetbrændstof, som er blevet brugt i Syrien-krigen. Virksomheden nægter alle anklager.

To af de absolutte topfolk i Fyns Politi har sammen med statsadvokaten taget styringen over efterforskningen af Dan-Bunkering-sagen. Det fremgår af en redegørelse fra Rigsadvokaten. Dan-Bunkering med hovedsæde i Middelfart er under mistanke for at have trodset EU-restriktioner og solgt jetbrændstof, der endte i Syrien via russiske selskaber. Men virksomheden er endnu ikke sigtet og afviser alle anklager. Den omtalte sag styres nu af en gruppe, som foruden statsadvokaten og en senioranklager fra samme sted består af Fyns Politis chefanklager Ulla Greibe og chefpolitiinspektør Lars Bræmhøj, som begge rangerer lige under politikredsens øverste chef, politidirektøren. Derudover deltager også en specialanklager og advokaturchef fra Fyn. Fyns Politi og SØIK, i daglig tale bagmandspolitiet, har i weekenden fået kras kritik af justitsminister Nick Hækkerup (S) for den langsommelige behandling af Dan-Bunkering-sagen. Ifølge ministeren har politi og anklagemyndighed svigtet deres ansvar ved ikke at handle tilstrækkeligt hurtigt i den alvorlige sag. De hårde ord kommer, efter at rigsadvokat Jan Reckendorff i sin omfattende redegørelse har kritiseret den fynske politikreds og kaldt det "meget beklageligt, at sagen reelt lå stille i mere end et år" - fra juni 2017 til sensommeren 2018. Styregruppen med cheferne fra Fyns Politi som deltagere er nedsat for at sikre en tæt styring af efterforskningen og for at sikre "den nøvendige fremdrift i sagen", står der i redegørelsen. Gruppen holder møder ugentligt. Det samme gør selve efterforskningsgruppen, som består af fem polititjenestemænd og en erfaren anklager. Redegørelsen blev bestilt af daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i slutningen af april få dage efter DR's afsløringer. De gik på, at Dan-Bunkering angiveligt har leveret 30.000 ton brændstof, som endte i russiske kampfly i Syrien.

Hemmelige dokumenter Der har desuden været rejst kritik af, at efterforskningen blev placeret hos Fyns Politi, og folketingsmedlem Naser Khader (K) har sået tvivl om, hvorvidt politikredsen magter opgaven. Justitsminister Nick Hækkerup har nu bedt Rigsadvokaten redegøre for beslutningen om, at Fyns Politi skulle efterforske sagen. Til Rigsadvokaten har Fyns Politi oplyst, at kredsen overtog sagen fra bagmandspolitiet i slutningen af februar 2017. Kort forinden havde Erhvervsstyrelsen meldt Dan-Bunkering til politiet og oplyst, at der var tale om en hastesag, fordi der var mistanke om, Dan-Bunkering fortsat leverede brændstof til de russiske selskaber. Anmeldelsen var baseret på oplysninger til Udenrigsministeriet fra den amerikanske efterretningstjeneste. Netop derfor var det vanskeligt for Fyns Politi at efterforske sagen, fordi politiet ikke kunne forholde Dan-Bunkering oplysningerne. Dokumenterne i sagen og selve anmeldelsen var nemlig klassificeret som hemmeligt eller fortroligt materiale. Fra 21. juni 2017 til 26. juni 2018 tog den fynske politikreds gentagne gange kontakt til Udenrigsministeriet for at få ændret dokumenternes status, som efter Fyns Politis vurdering hindrede efterforskningen. Først i oktober vendte Udenrigsministeriet tilbage. Ministeriet mødtes med Fyns Politi 26. februar 2019, og endelig midt i marts blev selve anmeldelsen fra Erhvervsstyrelsen afklassificeret. Rigsadvokaten vurderer i redegørelsen, at Fyns Politi havde ret i, at det ikke kunne lade sig gøre at efterforske sagen, før dokumenterne var afklassificerede. Rigsadvokaten mener dog, at politikredsen burde have forsøgt at få supplerende materiale fra eksempelvis PET eller Rigspolitiet. Han mener også, at Fyns Politi burde have henvendt sig til nogen højere oppe i systemet hos Udenrigsministeriet. Justitsministeren vil i den nye redegørelse også have Udenrigsministeriets side af sagen. Ministeriet udtalte sig ikke til den første redegørelse, der derfor ifølge Nick Hækkerup "på en række punkter giver et ensidigt billede af forløbet". Fyns Politi ønsker ikke at kommentere sagen, oplyser kommunikationsrådgiver Charlotte Nyborg. - Der er tale om en omfattende og kompliceret sag, som vi af hensyn til efterforskningen ikke har mulighed for at kommentere yderligere.