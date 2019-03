Minister advarer virksomheder inden brexit: Forbered jer på det værste

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) frygter, at små- og mellemstore virksomheder tager for let på situationen omkring briternes udtræden af EU. Selvom et brexit uden en aftale ser mindre sandsynlig ud, opfordrer han til, at virksomhederne fortsat tager truslen om et hårdt brexit alvorligt.

- Der er hundredvis af små- og mellemstore virksomheder i Danmark. Og hvis en lille del af omsætningen går til Storbritannien, så tænker flere nok, at det nok er noget, de løser, hvis problemet opstår. Men så risikerer man at komme i voldsomme problemer, siger ministeren.

Noget tyder til gengæld på, at flere virksomheder langtfra er lige så forberedte på, at der ikke lander en aftale. Et såkaldt "hårdt brexit". Det mener skatteminister Karsten Lauritzen (V) i hvert fald. Han var mandag i Esbjerg for at se nærmere på toldernes forberedelse. Samme grad af forberedelse så han gerne bredt ud til flere små- og mellemstore virksomheder. Han opfordrer dem nu til at få styr på de nødvendige papirer, før det er for sent.

Derfor er Birte Mose og seks andre kollegaer på Toldkontoret i Esbjerg i fuld gang med at forberede sig på det værst tænkelige scenarie. Frem til november 2018 var der kun tre ansatte. Men på grund af brexit er der nu ansat yderligere fire medarbejdere på det lille kontor på Esbjerg Havn 660 kilometer fra Danmarks fjerdestørste eksportmarked, der lige nu er i fare for at blive belemret med told og bureaukrati.

Tolder Birte Mose er udmærket klar over, at det kan vende op og ned på hendes arbejdsliv, hvis Storbritannien og EU ikke når til enighed om en aftale. Med under en måned til 29. marts haster det med at finde en aftale om briternes udtræden af EU.

Få benytter hjælp

Han bakkes op af erfaringer fra Toldstyrelsen, der har lanceret en brexit-hotline, som netop skal hjælpe virksomheder med at forberede sig på det bureaukrati, som vil følge med et hårdt brexit. Men kun få virksomheder har benyttet sig af muligheden for hjælp, og hvis briterne og EU ikke lander en aftale frygter ministeren, at det vil sætte en stopper for flere af de mindre virksomheders eksport. Medmindre de med det samme går i gang med at forberede sig.

Et hårdt brexit vil blandt andet betyde, at der bliver behov for registrering og dokumentation, når der eksporteres og importeres varer fra Storbritannien. Og hver enkelt virksomhed skal undersøge, om man eksempelvis skal oprettes i Toldstyrelsens systemer og registrere sig som eksportør.

- Det er nemmere at oprette sig som eksportør og importør med det samme, end når man står i en situation, hvor en hård brexit har ramt, og din pakke ender her på havnen i Esbjerg og venter på en masse papirarbejde, siger ministeren, der frygter at den manglende forberedelse også kan blive et samfundsøkonomisk problem.