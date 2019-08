Minister: Dagpenge skal blive mere attraktive

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) vil gøre dagpengesystemet mere attraktivt ved at gennemskrive reglerne, lempe opholdskravet og på sigt lade dagpengene følge lønudviklingen.

- Jeg er dybt optaget og meget bevidst om, at forudsætningen for vores arbejdsmarkedsmodel blandt andet er et attraktivt dagpengesystem. Når folk melder sig ind i a-kasser, giver det en høj organisationsgrad og solide aftaler på arbejdsmarkedet. Jeg er fuldstændig enig med 3F og andre om, at vi skal have et attraktivt system. Der er grund til at tage udviklingen alvorligt for at gøre det attraktivt at forsikre sig selv gennem en a-kasse, siger Peter Hummelgaard.

- Ifølge bl.a. 3F er modellen ved at blive undermineret. Er du enig?

- Modellen er under pres, og det har vi et ansvar for at følge tæt. Vi har ikke planer om at øge kompensationsgraden fra den ene dag til den anden. Men vi vil se på opholdskravet for ret til dagpenge, som suger 20.000 lønmodtagere ud af den kollektive forsikring. Vi kommer også til at gennemskrive dagpengelovgivningen for ting, som gør det mindre attraktivt at være forsikret. Reguleringen af dagpengene skal vi se på - den skal ikke blive ved med at udhule værdien af dagpengene, fastslår beskæftigelsesministeren.

- Danske A-Kasser efterlyser bedre, løbende regulering af dagpengene, højere sats og mere fleksibel udbetaling - kan de få det?

- Vi har ikke konkrete planer om de ting, men krumtappen i den stærke arbejdsmarkedsmodel optager os meget.

- At 60.000 nye lønmodtagere på et år vælger lønforsikring er vel at udtryk for, at noget skrider under den model?

- Mange lønmodtagere har en utryghed - for at miste jobbet og for hvad vi nu finder på Christiansborg. Den skal vi og arbejdsmarkedets parter tage alvorligt.

- Det er vel også et udtryk for, at folk har vanskeligt ved at leve af højeste dagpengesats?

- Man kan stadig leve af dagpengene. Dagpengesystemet er attraktivt, og det er vigtigt, at vi - mens vi diskuterer kompensationsgraden - ikke får talt systemet ned under gulvbrædderne.

- Professor Bent Greve kalder niveauet for dagpengene kritisk lavt. Du er søn af kuffertslæber og rengøringsdame, er det ikke også de jobtyper, som er ramt?

- Derfor er jeg meget optaget af problemstillingen. Vi skal kigge mange steder hen. Men vi sprøjter ikke milliarder ind i systemet, fordi jeg snakker med avisen Danmark. Men vi er i regeringen optagede af, at dagpengesystemet skal være meget attraktivt.