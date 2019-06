Miljøstyrelsen: Cheminova ligger slet ikke så tosset

- Du kan sige, at det er et sårbart miljø, men det er faktisk en meget fornuftig placering, fordi der er langt til naboer, siger Yvonne Korup.

Hvad betyder det, at Cheminova har den beliggenhed i et meget sårbart miljø?

- Der er ikke nogen tvivl om, at Cheminova opfører sig meget fornuftigt. Det er en virksomhed, hvor vi i dag kan mærke, at de efterlever deres miljøledelsessystemer, og vi oplever, at de udviser rettidig omhu, siger Yvonne Korup.

- Det er en risikovirksomhed, og dem er der mange af i Danmark. Men dette er en af de større risikovirksomheder, der har oplagring af farlige stoffer, der gør, at man både kan have udslip, risiko for eksplosion og brandfare, siger hun.

Hun opdeler Cheminovas historie i to: Før og efter jordforureningsloven kom til i 1991. De massive forureninger, som Cheminova stod bag fra 1953 og mange år frem, er det offentliges ansvar. Det er såkaldte generationsforureninger, som Cheminova ikke er forpligtet til at rydde op efter.

- Men man kan ikke finde et vandområde, der er mere robust i Danmark. Jeg synes, at med sådan en produktion ligger den slet ikke så tosset, siger Yvonne Korup.

Samtidig skal Cheminova leve op til en række krav til, hvad der må udledes for at forhindre luft- og vandforurening.

To større spild

I 1991 kom der styr på ansvaret ved forureningssager, og siden har Cheminova selv haft pligt til at oprense jord, hvis der er sket en forurening, og det gør virksomheden da også.

- Inden for de sidste fem år har de oprenset to større spild. De to har kørt som egentlige påbudssager, og de renser fuldt og helt op, siger Yvonne Korup.

Samtidig står Cheminova frivilligt bag en løsning med at pumpe forurenet grundvand fra den gamle fabriksgrund igennem virksomhedens rensningsanlæg for at forhindre, at forureningen spreder sig til miljøet.

Cheminovas fabrikschef Jakob Kyllesbech har ikke mange kommentarer til fortidens forureninger.

- Sagerne om gammel forurening er afgjort, og ansvaret er placeret. Det holder vi os til. Vi lever op til de miljøregler, der gælder, og har vi et spild, så rapporterer vi det. Vi vil hellere rapportere en gang for meget end en for lidt, siger han.