Milepæl på Tyra-feltet sender 750 mand på Nordsøen

Genopbygning af Tyra sikrer vigtig infrastruktur

Tyra-feltet er det største danske gasfelt, og anlæggene er centrale for den samlede danske infrastruktur, da næsten 90 procent af den danske gas passerer gennem anlæggene. En række tilknyttede satellitfelter, Harald og Lulita, Svend, Valdemar, Roar og Tyra Sydøst er afhængige af Tyra-feltets anlæg.Nye rammevilkår fra Nordsøaftalen fra 2017 gør det muligt at genopbygge og fortsætte produktionen af olie og gas fra Tyra og de tilknyttede satellitfelter - alle med kendte olie- og gasreserver, som ellers ville blive efterladt i undergrunden.



De nye anlæg betyder også, at en vigtig del af infrastrukturen i Nordsøen er tilgængelig i mange år endnu. Det er en forudsætning for udbygning af nye, mindre felter. Netop omkostningerne til transport og behandling af den producerede olie og gas kan være afgørende for, om det betaler sig at sætte nye fund i produktion.



Med aftalen vil det blandt andet blive nemmere for olieselskaber at tilslutte nye, mindre fund til den eksisterende infrastruktur. På sigt vil også nye felter kunne kobles op til bl.a. Tyra-feltets anlæg, og derved kan der indvindes yderligere olie og gas.



Forventningen er, at der kan igangsættes olie- og gasproduktion fra flere nye felter både i og uden for DUC. Det gælder også projekter, der næppe var rentable under de tidligere rammevilkår.