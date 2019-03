Mette Frederiksen til 22 borgmestre: Vi lover at dække regningen

- Hvad siger du til, at 22 borgmestre opfordrer dig til at bruge det meste af det økonomiske råderum på at finansiere, at der kommer flere ældre og børn?

- Det er jeg enig i, og på den måde er jeg jo mere enig med borgmestrene, end jeg er enig med Lars Løkke Rasmussen.

- Men regeringen gav jo i 2019 kommunerne penge nok til at dække det demografiske træk?

- Men det er jo ikke rigtigt. Der står det modsatte i regeringens egen økonomiske politik. Hvis regeringen var enig med borgmestrene, kunne de jo skrive det ind, ligesom vi har gjort i vores økonomiske politik.

- Borgmestrene er nervøse for, at også du udsteder for mange løfter i valgkampen, så der ikke bliver råd til at få dækket den demografiske udvikling?

- Jeg kommer ikke med alle mulige løfter i øst og vest, men jeg lover én ting, og det er, at jeg ikke kommer til at gå til valg på skattelettelser.

- Men Lars Løkke Rasmussen vil også give penge til kommunerne, så hvad er egentlig forskellen?

- Det er tomt, for afsætter man ikke pengene i sin økonomiske politik, så er det jo bare en påstand.

- Men I siger samtidig, at I vil effektivisere kommunerne. Giver I så ikke med den ene hånd og tager med den anden?

- Nej, for det afgørende er, om vi dækker det demografiske træk eller ej, og det gør vi. Og så har vi selvfølgelig også nogle idéer til, at der er nogle penge, man kan prioritere anderledes, men det kommer ovenpå.