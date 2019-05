Mette F. går syg ind i valgkamp

Da Lars Løkke Rasmussen (V) mandag gik til dronningen for at fortælle, at han vil udskrive valg dagen efter, lå Mette Frederiksen i en seng på Herlev Sygehus og kastede op.

Mandag aften klokken 11 minutter over 21 lagde Mette Frederiksen et billede af sin hånd på Facebook. Fast til oversiden af hånden var tapet et drop, hvorigennem hun fik væske til kroppen. Billedet var taget på Herlev Sygehus.

I forbindelse med billedet skrev hun, at hun var blevet syg, men at det ikke var så voldsomt, som det kunne se ud, at hun var glad for, at statsminister Lars Løkke Rasmussen ikke havde udskrevet valget endnu, og at hun håbede snart at være frisk igen.

Hvad hun ikke vidste var, at på det tidspunkt havde Lars Løkke Rasmussen allerede været hos dronningen for at informere om, at han vil udskrive valget næste dag.

Og umiddelbart inden Løkke udskrev valget tirsdag, mens rygterne løb med afsindig hast på Christiansborg om den snarlige udskrivelse, lagde Mette Frederiksen et nyt billede på Facebook fra sygesengen i Herlev, hvor hun skrev, at der var tale om et maveonde, der havde dehydreret hende, og at hun glædede sig til det folketingsvalg, "der vel for pokker bliver udskrevet en dag". Det blev det.