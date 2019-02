Mesterkoks hattrick: En søn på Riget, guld ved Bocuse d'Or og et nyt Svinkløv Badehotel

Kenneth Toft-Hansen glæder sig over sit hat-trick. Men efter måneder med træning til det uofficielle VM for kokke i Lyon handler det om at fokusere på familien og sønnen Vester på blot to uger. Fremtiden er på plads.

Hæder: Kenneth Toft-Hansen stod ludende med let spredte ben. Som en bokser klar til en uppercut i det brølende inferno fra mange tusinde tilskuere, men koncentrationen gjaldt de små detaljer på spækbrættet, den millimeterpræcise udskæring af en ovnstegt kalvekam på ben og en servering af to retter på minuttet. Knægten fra Silkeborg knockoutede konkurrenterne fra USA og Norge onsdag i Lyon og sikrede Danmark guld i klasse med pokalerne, som Mikkel Hansen og kammeraterne modtog få dage tidligere. Natten gik med at drikke champagne med coach Rasmus Kofoed, makkeren Christian Wellendorf med statuetten af mesterkokken Paul Bocuse med korslagte arme parkeret mellem drinks i det blitzende diskolys. Kenneth Toft-Hansen forlod Azar Club kvart over to, og første del af torsdagen gik med at tale med koryfæer som Michel Roux, Daniel Boulud og Jêrome Bocuse, søn af grundlæggeren af Bocuse d'Or.

Forret med østers og musling, hovedret med kalv og snegleæg Forretten var en hyldest til afdøde Joël Robuchon i form af en såkaldt chartreuse; en tærte med halvt grøntsager, halvt skaldyr i form af østers og muslinger. Her var også den italienske grøntsag puntarelle med agurk, spirer og tørret æggeblomme foruden grønt æble, rygeost og estragon. Den cremede musling var med blomkål og tang.Hovedretten - en hyldest til afdøde Paul Bocuse - blev døbt "Winter Flora Danica". Det var kalvekam med brisler, enebær, persille og citron, og benet var fremstillet af sellleri. Rosen blev lavet af hybenroseeddike og rødbede med brunede løg og stegt kalvefedt, mens mosaikken var med cremede vilde svampe og persillestængler. Herudover indeholdt retten frisk æble og glaskål foruden estragon, rygeost og snegleæg.



Det nationale element var enebær, vild timian, hybenroseeddike foruden rygeost og vesterhavsost.



Danmarks næste kandidat til Bocuse d'Or skal findes ved en stor udvælgelseskonkurrence 28. august 2019 i Bella Center Copenhagen i forbindelse med den store fødevareudstilling Bite Copenhagen. Europamesterskaberne finder sted i 2020 i Tallinn i Estland.

Foto: JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/Ritzau Scanpix Kenneth Toft-Hansen (tv) i aktion. Foto: Jean-Philippe Ksiazek/AFP

Revanche efter Torino Kenneth Toft-Hansen ser tre grunde til, at Danmark slog konkurrenter med budgetter på mange gange det danske på sølle fire millioner kroner. Det stærke team, en god dag i køkkenet og forståelse for opgaven med at servere konservativ mad udenalt for rå grøntsager til en jury af internationale topkokke. - Det handler om at at ramme de brede smage, som ikke kan diskuteres. Det kan lyde kedeligt, men vi har prøvet at ramme det indiskutable, fortæller Kenneth Toft-Hansen. Han fik revanche efter en tredjeplads ved EM i Torino i fjor, og kommisen Christian Wellendorf får en stor del af æren for guldet. - I starten handler det om at komme ind i rytmen. Christian arbejdede som en raket, som skudt ud af en kanon og piskede energi ind i holdet. Herefter gik det stille og roligt, omkring anretningen var der run på. Men vi ramte det rigtige spændingsniveau, fastslår Kenneth Toft-Hansen.

Kenneth Toft-Hansen måtte ringe til Francis Cardenau, den danske dommer i Bocuse d'Or, for at høre, hvad en chartreuse var for noget - dette blev resultatet og vinderretten. Foto: Morten Vilsbæk

50 deadlines på fem timer Makkerparret har holdt en stribe testmiddage på Hotel- og Restaurantskolen i Valby, hvor formen og detaljerne er pudset af til den afgørende dag i Lyon. - Det handler om at fokusere. At holde sig til det, vi har trænet mange gange før. Der er ingen grund til at gøre det hurtigere, hvis man holder aftalerne og den game plan, man har lagt - selv om det lyder lidt fodboldagtigt, siger Kenneth Toft-Hansen. Rasmus Kofoed, tidligere Bocuse-vinder og køkkenchef på trestjernede Geranium, har fulgt makkerparret som coach og har noteret idéer, justeret smage og detaljer helt frem til konkurrencen, hvor makkerparret havde sat 50 deadlines op for at levere på minuttet efter fem timer og 35 minutter. - Det er en kamp med sig selv om hele tiden at ramme de små deadlines, så vi bliver klar med det hele. Det skal gerne give en god rytme i kroppen, hvor man kommer mere og mere i gang, det er fedt.

Hovedretten med indbagt kalvekam, sart og mørt kød, farseret med spæk og smukke detaljer. Kenneth Toft-Hansen brugte en 3D-printer til at lave den smukke rosette. Foto: Morten Vilsbæk

En dejlig søn Sidste testmiddag på Hotel- og Restaurantskolen i Valby forløb anderledes, da Kenneth Toft-Hansen blev ringet op fra Rigshospitalet netop, da han og Christian Wellendorf skulle aflevere retterne for de indbudte gæster i form af familie og venner. Hans kone, Louise Toft-Hansen, var i fødsel. - Jeg blev nødt til at køre, da jordemoderen ringede, og tre timer efter havde vi en dejlig søn. Det var fantastisk! Han skal hedde Vester, siger Kenneth Toft-Hansen. - Faktisk havde vi først aflyst middagen. Vi troede ikke, at vi kunne gennemføre den, så der var ikke noget af min familie. Men alle drengenes familier var med. - Hvad regner du med at kunne bruge guldet til? - Først og fremmest håber jeg på at inspirere en masse unge mennesker, få flere ind i branchen og forhåbentlig få nogen til at komme og arbejde på det lille hotel. Det har vi brug for. Det har været et privilegium og en kæmpe gave at få lov at lave Bocuse. Det har været et personligt mål at indfri, og jeg kommer ind i en klub af meget få mennesker, og hvem ved, hvad det kan bringe? Jeg har ikke lagt en strategi, lysten driver værket, og alt må komme, som det kommer ...

Finansminister Kristian Jensen var inviteret til tredjesidste testmiddag og var lidt starstruck ved synet af Rasmus Kofoed, som dokumenterer fadet fra højre. Foto: Morten Vilsbæk

Starstruck af Keller - Guldet er en billet til en masse invitationer, hvad kan det give dig faglig og personligt? - Jeg håber at kunne lave mad sammen med alle de idoler, jeg har set op til. Det er ikke hver dag, man møder Thomas Keller (manden bag The French Laundry og Per Se, red.) på toilettet. Det er absurd, man bliver starstruck, jeg har alle deres bøger. - Hvad betyder en kok som Thomas Keller for dig? - Jeg bladrede i hans bog, da jeg stod i lære på Munkebo Kro, han er en kæmpe rockstjerne og pludselig kommer han og siger tak for mad. Det er som unge fodboldspillere har det, hvis Pelé kommer og siger goddag. - Hvad betyder Bocuse-guldet for din selvopfattelse? - I første omgang vil jeg prøve at holde fødderne godt og grundigt på jorden. Jeg har min fremtid på plads, personale og gæster og mit elskede hotel, som jeg glæder mig til at have fokus på og slå dørene op for. Jeg har et stort mål foran mig lige om lidt, og det glæder jeg mig til at tage fat i.

Masser af fisk og grønt - Andre kunne være fristede til at flyve en hel masse rundt for at lave mad med kendte kokke? - Naarhj, jeg glæder mig bare til at åbne Svinkløv Badehotel. Det er stort. Det er det, jeg glæder mig til og brænder for. - Vil gæsterne få et glimt af Bocuse? - Det er et helt andet køkken. Vi skifter menuerne hver dag og bruger masser af fisk og grøntsager. Der bliver ikke en flig af Bocuse, men måske nogle teknikker, som ingen opdager. Men det er jo sådan noget maskinrumssnak. - I har aldrig manglet gæster på Svinkløv Badehotel, men hvad bliver nemmere? - Vi elsker at arbejde med talentmassen og har kun folk til låns i seks måneder og lukker så for sæsonen igen. Hvert år handler det om at samle et stærkt team og få dem til at spille sammen. - Du har fået nye muligheder i vintersæsonen. Hvad kan Bocuse give på den led? - Det skal du næsten spørge Rasmus (Kofoed, red.) om. Der er mange muligheder, men i første omgang skylder jeg at komme hjem og passe min kone en smule. Hun har arbejdet for to, samtidig med at hun var højgravid, og det trænger hun til. Det er ingen hemmelighed. Jeg havde desværre ikke kone og søn med hernede, så nu skal jeg hjem til dem i aften. Det bliver stort. - Hvornår åbner I Svinkløv for sæsonen? - Du får ikke en eksakt dato, for så bliver jeg nervøs for, at det hele eksploderer. Vi satser på en dato i maj og har lige det sidste, som skal falde i hak. - Ambitionen er at genopbygge Svinkløv Badehotel som et moderne træhus, hvordan er det gået? - Fantastisk! Vi får et træhus, som ligner sig selv udvendigt. Men man kan ikke bygge gamle møbler, så det bliver en opdatering som Svinkløv nummer to. Vi laver hverken en kulisse eller en turistattraktion, men et badehotel, hvor folk kan komme og nyde stilheden og den smukke natur. De ting, jeg sætter pris på ved at være der.