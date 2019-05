Mere end 50 landmænd politianmeldes for svindel med miljømillioner

Svindelmistanke: Omkring 35 landmænd vil inden for den kommende tid sandsynligvis få besked om, at de er blevet politianmeldt for svindel med EU-midler. Landmændene er mistænkt for at snyde med støtte fra Landdistriktsprogrammet, som primært med EU-midler medfinansierer forbedringer af dyrevelfærd og en styrket miljø- og klimaindsats i landbruget. Det viser dokumenter fra Landbrugsstyrelsen, som avisen Danmark har fået aktindsigt i.

I marts blev 17 sager anmeldt til politiet med mistanke om svindel. Men flere sager er altså på vej, viser dokumenterne i sagen. Her fremgår det, at 35 sager i løbet af maj forventes at blive overdraget til politiet efter at være blevet vurderet hos Kammeradvokaten, der er statens faste advokat. Overdrages de 35 sager, betyder det, at 52 landmænd er politianmeldt for mulig svindel.

Og endnu flere sager kan være på vej. Landbrugsstyrelsen har i alt overdraget 85 sager, som skal vurderes hos Kammeradvokaten. Derudover skal yderligere 55 sager undersøges internt i Landbrugsstyrelsen. Det vil sige, at i alt 140 sager undersøges for mistanke om svindel. Landbrugsstyrelsen ønsker ikke at kommentere, hvor mange af sagerne der er færdigbehandlede hos Kammeradvokaten og Landbrugsstyrelsen. Styrelsen vil heller ikke fortælle, om de 35 sager nu er blevet anmeldt til politiet.